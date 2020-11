sopar amb biden o trump

'acord, vostè ja ha celebrat el triomf Demòcrata en la intimitat d'un màxim de cinc persones de l'era covid. Fins i tot ha murmurat en veu baixa que el guanyador serà el president més votat de la història dels Estats Units, per sobre dels setanta milions de sufragis. El planeta torna a la normalitat, pilotat ara pel coronavirus. Només queda una incògnita, ¿preferiria vostè gaudir d'un sopar en privat amb Joe Biden o amb Donald Trump? En un llenguatge més apropiat per als enardits enviats especials, que sembla que han viatjat als Estats Units amb el secret comès de desallotjar personalment a l'usurpador satànic de la Casa Blanca, ¿preferirien entrevistar avui Biden o Trump, per presumir d'aquí a deu anys? Em temo la resposta, així que compensarem ressaltant que Biden va estar senyorial a la fictícia assumpció de poder de la nit de dimecres, amb el recompte a mitges. Al seu costat s'agitava Kamala Harris ansiosa de protagonisme, emulant el paper de Letizia en «l'important soc jo i aquest és només el meu marit». No obstant això, el fragment crucial de la intervenció va precedir al discurs. El neopresident va haver de desplaçar-se a peu deu metres, per arribar sense alè una tribuna a la qual es va aferrar com el nàufrag a la taula. He admirat Rudy Giuliani més que a qualsevol nord-americà contemporani, com a fiscal caçador de delinqüents de coll blanc i com a alcalde que va regenerar Nova York. M'encanta el seu eslògan, «cap insolència ha de quedar sense resposta». Per això em poso vermell en veure'l queixar-se, tot i que el cultisme sigui iniciar accions legals, amb els modals d'un client desatès en els grans magatzems i que crida emfàtic «vull veure al gerent». La tupinada múltiple que denuncien els Republicans és absurda. Ara bé, si documenten un sol exemple d'ompliment d'urnes, Estats Units ha mort.