Biden ja es veu a la Casa Blanca

Joe Biden, candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units, té la victòria molt a prop. Al tancament d'aquesta edició, el futur dels EUA es jugava en sis dels seus 50 estats, i Biden estava a punt de fer una compareixença pública mentre el seu equip de campanya es mostrava convençut que res li impediria guanyar les eleccions.

En dos dels estats pendents, Geòrgia i Pennsilvània, Biden havia capgirat el resultat i ja fregava la victòria davant el seu contrincant, el republicà Donald Trump. A Geòrgia, Biden treia més de 1.100 vots a l'actual president, amb el 99% escrutat (tot i que hi haurà un recompte). Si la tendència es confirma, s'emportaria els 16 vots electorals. A Pennsilvània, el demòcrata avantatjava en prop de 6.000 vots el republicà, cosa que n'hi atorgaria 20 més. En quatre estats més –Nevada, Carolina del Nord, Arizona i Alaska– encara es comptaven paperetes.

Tot i l'habitual crida a la calma de la campanya demòcrata, davant les constants al·lusions de Donald Trump al «frau electoral», ahir un portaveu de Biden va avisar que si guanyen les eleccions, el Govern nord-americà tindrà el poder de fer fora qualsevol «intrús» de la Casa Blanca, en al·lusió a Trump .

«Com vam dir al juliol, el poble nord-americà decidirà aquestes eleccions. I el Govern dels Estats Units és perfectament capaç d'escortar a qualsevol intrús fora de la Casa Blanca», va dir el portaveu, Andrew Bats, en declaracions a la cadena de televisió Fox News.



Tallen el discurs de Trump

De fet, les teories de Donald Trump són cada cop més qüestionades, fins al punt que diverses cadenes de televisió van tallar l'emissió en directe del discurs del president assegurant que estava mentint o fent acusacions sense fonament.

ABC, CBS i NBC (les tres grans cadenes que emeten en obert als EUA) van tallar a l'uníson el discurs de president Donald Trump en horari de màxima audiència, mentre Fox News, la referència informativa del Partit Republicà, desmentia les seves paraules.

La ruptura al canal de notícies conservador s'està fent més profunda cada vegada que Trump repeteix les seves acusacions de frau electoral. «No hem vist res que constitueixi un frau o un abús de sistema», deia el corresponsal de la Casa Blanca per a Fox News, John Roberts, en directe des de la mateixa sala de premsa en què segons abans va parlar el president.

Per la seva banda, els canals informatius de pagament CNN i MSNBC, coneguts per les seves posicions més liberals, parlaven amb duresa: «Quina nit més trista per als Estats Units». «Tractar d'atacar la democràcia amb la seva festa de les falsedats. Mentida rere mentida rere mentida», deia en pantalla un compungit el presentador Jake Tapper.



El paper de la comunitat negra

La presumible derrota presidencial de Donald Trump s'ha decidit en grans ciutats com Detroit, Milwaukee, Atlanta i Filadèlfia, on resideixen algunes de les majors comunitats negres de país. El vot negre ha impulsat la carrera presidencial de Joe Biden. Segons una enquesta preliminar, el candidat hauria rebut un 87% dels suports de la comunitat, però on han tingut un pes transcendental ha estat en els estats clau de Michigan, Wisconsin, Geòrgia i Pennsilvània, que s'han anat tenyint de blau en aquest ordre. I això es deu a la forta mobilització de l'electorat. Dels dos primers, Biden ja s'ha dut 26 vots electorals. En els altres dos estats va al capdavant i li poden portar a superar els 270 delegats necessaris per a convertir-se en el pròxim inquilí de la Casa Blanca.



Debilitat demòcrata al Congrés

Les enquestes van predir que els demòcrates ampliarien la seva majoria a la Cambra de Representants, i fins i tot van aventurar que podrien prendre als republicans al Senat.

Els resultats són pitjor del que s'esperava i, de fet, les projeccions dels principals mitjans mostren que els republicans han aconseguit arrabassar vuit escons als progressistes, mentre que els demòcrates només han tret tres a seus adversaris. Ahir a la nit, el recompte dóna 213 seients als demòcrates i 194 als republicans, mentre que 28 estaven encara en joc. La Cambra de Representants està formada per 435 legisladors i són necessaris 218 per a ser el partit a la majoria i amb més poder, una posició que sembla que conservaran els progressistes.

Els demòcrates més moderats culpen el sector del partit més a l'esquerra de la pèrdua d'escons perquè asseguren que els conservadors han aconseguit etiquetar de «socialistes».

La presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, va intentar calmar els ànims; i, en declaracions a la premsa, ahir va atribuir la pèrdua d'escons de la popularitat del president dels EUA, Donald Trump, que ha rebut cinc milions de vots més que el 2016.