Illa insisteix que el confinament domiciliari es pot evitar

A l'entrada del segon cap de setmana amb confinament perimetral a Catalunya i a només dos dies perquè acabi l'estat d'alarma decretat pel Govern central i les restriccions passin en mans dels governs autonòmics, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, insisteix que es podria evitar arribar a un confiament domiciliari com el que es va haver de decretar durant la primera onada de coronavirus.

Segons el ministre, si se segueixen «amb eficàcia» les actuals mesures restrictives, com el toc de queda o el tancament perimetral de comunitats autònomes i municipis no haurien d'aplicar-se mesures més restrictives. «Crec que no estem arribant tard. Espanya ja ha pres mesures dràstiques, com a restricció de mobilitat, dret de reunió o limitació d'unes certes activitats... Si donem compliment i aconseguim que les mesures que van dictant les CA es compleixin amb eficàcia estic segur que evitarem un segon confinament domiciliari», va assegurar en una entrevista per Telemadrid.



Allargament del toc de queda

A Catalunya, el dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, ja assegurava que les primeres mesures aplicades per impedir l'avanç del coronavirus s'allargarien dues setmanes més, ja que el dilluns ja es compliran quinze dies des de la seva aplicació, i ahir el comitè tècnic del Pla d'Emergències de Protecció i Civil de Catalunya (PROCICAT) acordava la pròrroga fins al 23 de novembre pel confinament nocturn en tot el territori català. Segons fonts del Departament d'Interior, aquesta pròrroga es publicarà al DOGC abans del pròxim dilluns, que és quan venç l'actual decret de toc de queda. El Departament de Salut proposa aquesta pròrroga per consolidar les incipients dades esperançadores de l'epidèmia i fonts d'Interior assenyalen que «és necessari perseverar per mantenir la tendència» de millora epidèmica. Aquest confinament nocturn seguirà establert entre les deu de la nit i les sis del matí, dins dels paràmetres que permet l'estat d'alarma decretat pel Govern central.

Mentrestant, continuen vigents els tancaments de bars, restaurants, centres d'estètica, teatres, cinemes, gimnasos, la limitació d'aforaments en els comerços i supermercats i el tancament perimetral de Catalunya durant tota la setmana i també el tancament per municipis durant el cap de setmana. Aquestes últimes mesures hauran de ser revisades a finals de la setmana vinent, ja que el venciment del decret que les va instaurar durant 15 dies es produirà divendres que ve.

Tal com ja han anat mostrant les dades d'aquesta última setmana i han anat reafirmant els consellers catalans, totes aquestes mesures han aconseguit bons resultats a la comunitat. Segons afirmen, Catalunya ha superat el pic de contagis de la segona ona i la velocitat de propagació del virus ha baixat d'1, a més també s'han estabilitzat el nombre d'ingressos hospitalaris, que aviat s'espera que s'apreciï també en el nombre de pacients greus ingressats en l'UCI.