Partidaris dels dos candidats s'encaren als centres de recompte

Un seguidor de Biden és increpat per partidaris de Trump. reuters

Mentre en els centres de recompte de vot dels estats clau com Pennsilvània o Geòrgia, els treballadors continuaven la seva tasca d'escrutini, fora es van amuntegar partidaris de Donald Trump, alguns d'ells armats, i de Joe Biden. Les protestes van ser, en general pacífiques, encara que en algun moment els seguidors de el president es van encarar amb els demòcrates per retreure'ls el que el president va repetir al llarg d'ahir: que li han «robat les eleccions».

A Arizona, un dels estats en disputa en què Biden porta avantatge a Trump, diversos grups d'ultradretans armats es van posar a les portes del departament electoral de Maricopa County, a Phoenix.

Tot i que es van viure moments de tensió, de moment la cosa no va anar a més. La policia va intervenir per separar uns partidaris de Trump que havien perseguit i envoltat a un home que portava una pancarta en què el president apareixia representat com un porc nazi.

L'home va agitar la pancarta al costat de l'escenari en el qual estava parlant el conspiranoic d'ultradreta Alex Jones. «Estan intentant robar les eleccions però Amèrica ho sap i està lluitant», va clamar Jones davant unes 300 persones.

A Filadèlfia (Pennsilvània), els vots electorals poden donar la victòria directa a Biden, l'ambient era més festiu encara que tots dos bàndols estaven separats per barreres físiques i per una forta presència policial. Partidaris de Biden ballaven al carrer a el ritme de la música. «La batalla no ha acabat», corejaven. «No permetrem que els treballadors que compten vots siguin intimidats», deia Bob Posuney, un treballador social jubilat.

Els partidaris de Trump, per la seva banda, van esgrimir banderes i pancartes amb els lemes «El vot es per al dia de les eleccions» o «Ho sentim, els col·legis estan tancats».



Denúncies sense base

Aquestes mateixes escenes es van repetir a Atlanta (Geòrgia) o a Las Vegas (Nevada), estats encara en disputa que poden ser decisius per decantar la victòria presidencial del costat de Biden, i en ciutats on ja havia finalitzat el recompte com Detroit (Michigan), Milwaukee (Wisconsin), Nova York o Washington. En els seus crits i consignes, els partidaris de Trump van fer seves les denúncies sense cap tipus de base de president, que parla de «frau» i de «vots il·legals».

A Las Vegas, al menys 400 persones es van concentrar davant del Departament Electoral del comtat de Clark.

Himnes patriòtics, grans banderes i una figura de Trump gegant van ser els recursos aportats pels seguidors de el president. I a Detroit (Michigan), la policia va haver de separar activistes de Black Lives Matter que s'encaraven amb partidaris de Trump.

Tot i els crits, els cara a cara i la tensió, tot va quedar en això, de moment.