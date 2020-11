Biden posa fi al «show»

La tragicomèdia dels últims quatre anys ja és història. Estats Units tindrà nou president. Després de cinc dies de recompte infinit, Pennsilvània va decantar ahir finalment el seu escrutini per donar-li a Joe Biden les claus de la Casa Blanca i escriure el principi de la fi d'una de les èpoques més convulses de la història recent de país, una època que ha servit per devaluar la seva democràcia i desplomar el seu prestigi internacional. Ha estat precisament l'estat on Biden va néixer fa 77 anys, al poble miner de Scranton, el que ha acabat inclinant una victòria que Donald Trump intentarà impugnar als tribunals, una missió com a mínim complicada donada la nul·la credibilitat de les seves acusacions de frau massiu, que han servit per retratar un home que ni tan sols sap perdre amb un mínim de decència.

Tot just conèixer el desenllaç, les botzines van ressonar als carrers de Washington, una capital que ha viscut amb por el desenllaç d'aquestes eleccions marcades pel ressentiment i l'odi entre les dues Amèriques. La victòria de Biden a Pennsilvània, certificada per Associated Press, el mitjà de referència a les projeccions electorals, a la qual després es va afegir Nevada, deixa el demòcrata amb 279 vots electorals, nou més dels necessaris per guanyar l'escrutini. El resultat final podria ser més clar si es confirma que també ha guanyat a Geòrgia i Arizona, estats on queden molt pocs vots per comptar-se.

Als antípodes de l'actual president, Biden abraça la versió més virtuosa del caràcter i la història nord-americana. Només ha hagut de prometre una tornada a la normalitat per donar credibilitat a la seva candidatura. Aspira a unir el país i pacificar les seves tribus malavingudes, però haurà d'aportar molt més si vol treure'l de el pou en el que l'ha ficat la pandèmia del coronavirus, de la seva pitjor recessió en gairebé un segle i del cúmul de greuges racials i socioeconòmics que han convertit el país més ric de el món en un polvorí no gaire diferent als estats fallits.

Tindrà al seu costat Kamala Harris, un dels emblemes de la nova generació del partit, políticament moderada com ell, però revolucionària per les identitats que arrossega. Serà la primera dona negra a arribar a la vicepresidència, la primera filla d'immigrants i la primera d'ascendència asiàtica.

El repte per davant és herculi, per més que Biden s'atribuís la vigília un «mandat per a l'acció davant de la covid-19, l'economia, el canvi climàtic i el racisme sistèmic». Els demòcrates s'han menjat el plat principal del menú d'aquestes eleccions, però s'han quedat sense postres ni vi. Molt lluny de les seves millors expectatives.

Si bé seguiran controlant la Cambra de Representants, el seu avantatge respecte dels republicans ha minvat. Serà molt difícil que puguin legislar al seu gust perquè diversos dels seus senadors són molt conservadors. Tampoc han aconseguit donar-li la volta a cap dels parlaments estatals controlats pel Partit Republicà, que governa a la majoria d'estats de país.