Donald Trump es nega a acceptar la seva derrota

Mandat de només 4 anys. El candidat republicà va distribuir un comunicat a través de la seva campanya en què assegurava que «l'elecció està lluny d'haver-se acabat». El president dels Estats Units va rebre la notícia mentre jugava al golf en un club de Virgínia

a màscara ha caigut. Com en el seu imperi immobiliari, alçat més sobre lletres daurades que sobre fonaments econòmics ferms, Donald Trump ha passat quatre anys construint per als Estats Units una presidència basada en la força de les seves accions, de les seves polítiques, de la seva retòrica, de la seva personalitat. Ha envestit com un animal contra normes i institucions, contra el civisme, contra la convivència pacífica, contra la tolerància i la pau racial i contra la pròpia democràcia. Indubtablement ha aconseguit alterar el panorama polític no només dels EUA sinó mundial i ha creat un moviment i una base que tindran impacte durant molt temps. Però alguna cosa falla en el seu autoretrat, com ho ha fet sempre. No és ni el millor negociador ni el senyor Teflon a qui cap escàndol se li adhereix ni l'etern guanyador. I ara una majoria de nord-americans han pogut derrotar-lo a ell i a la seva proposta política.

Almenys 74 milions de persones han escrit amb els seus vots en la història de Trump una etiqueta que el novaiorquès no suporta: perdedor. I un home de 74 anys que ha evidenciat fins a la nàusea el seu narcisisme es converteix en el primer president expulsat del Despatx Oval després de només un mandat des que George H. W. Bush va perdre davant Bill Clinton el 1992.



Bèstia ferida

El republicà és ara mateix una bèstia ferida i perillosa. Ja ha deixat clar que no acceptarà amb estil ni classe ni possiblement seguint els protocols democràtics una derrota que es va anunciar mentre estava jugant a golf en un dels seus propis clubs a Virgínia. I la seva reacció a l'anunci de victòria dels demòcrates Joe Biden i Kamala Harris va ser un comunicat repartit per la seva campanya en què va assegurar que «l'elecció està lluny d'haver-se acabat».



Acostumat a les mentides

Aquest text està ple de totes les mentides que un líder que s'ha acostumat com cap dels seus predecessors a la Casa Blanca a reinventar-se i falsejar la veritat porta dies esgrimint (i mesos preparant) com a arguments per intentar deslegitimar el procés electoral. Acusa d'un inexistent complot, per exemple, els mitjans de comunicació, que històricament projecten guanyadors com aquesta vegada, encara que no estiguin certificats els resultats oficials. Torna a agitar fantasmes d'un frau inexistent. I segueix usant la desacreditada i perillosa narrativa que posa en qüestió la legalitat dels perfectament legals vots per correu i insistint a col·locar ombres inventades sobre un recompte tan lent com perfectament transparent.

Trump promet intensificar a partir de demà una lluita als tribunals que, davant l'absència de proves per a les acusacions que ha llançat fins ara, té escasses, si no nul·les, possibilitats de canviar els resultats. I va tancar el seu comunicat amb una promesa: «No descansaré fins que el poble americà tingui el recompte de vots honest que mereix i que exigeix la democràcia».



La ceguesa davant les crisis

Bona part del país, en canvi, sí descansa amb el resultat. Perquè la seva derrota ha aconseguit el que no va aconseguir un procés d' impeachment, i és l'anunci del final d'un mandat que ha exacerbat les tensions i la polarització que ja existien; un que ha fet més desunida la nació.

Si Trump hagués tingut una visió més enllà de si mateix no hauria mostrat la greu ceguesa davant d'aquest enemic microscòpic letal que ha acabat convertint-se no només en una tragèdia sanitària i econòmica per al país, on ja ha deixat més de 236.000 morts, sinó en un dels principals botxins de la seva presidència. No és l'únic que li ha fallat.

El seu discurs carregat de racisme ha parlat i empoderat els sectors més radicals, extremistes i supremacistes dels Estats Units, però també l'ha allunyat d'una nació que està decidida com no ho estava des de fa dècades a confrontar els problemes del racisme sistèmic.