Nombroses ciutats dels Estats Units celebren la victòria de Biden

Eufòria espontània. Els ciutadans van celebrar tant el triomf del candidat demòcrata a les eleccions de dimarts passat com la derrota del representant republicà, Donald Trump. Les principals mostres de felicitat es van viure a les localitats on en els darrers mesos s'han produït fortes protestes contra la brutalitat policial i el racisme

ilers de nord-americans van sortir als carrers de les principals ciutats dels Estats Units per celebrar la victòria de Joe Biden i Kamala Harris, nous president i vicepresidenta. Després de cinc dies d'un recompte electoral molt tens, ahir van esclatar celebracions espontànies a Nova York, Filadèlfia o Chicago pel triomf dels demòcrates i la derrota del president, Donald Trump. Segons la premsa nord-americana, l'alegria ciutadana es va percebre sobretot a aquelles ciutats on en els darrers mesos s'han produït fortes protestes contra la brutalitat policial i el racisme.

Així, nombrosos ciutadans de Nova York van sortir als carrers per mostrar la seva eufòria. Les mostres d'alegria arribaven des de les finestres, amb el clàxon dels automòbils i de moltes altres maneres per celebrar la fi de quatre anys de la presidència del candiat republicà.

Des de primera hora del matí, la ciutat que mai dorm va celebrar la victòria de Biden amb crits, cassolades, botzines i multituds als carrers després de més de tres dies d'escrutini. Poc després de conèixer-se el desenllaç dels comicis, en un edifici del centre de Manhattan va esclatar la gresca i els veïns es van anar reunint quan s'anaven adonant de la notícia. Al cèntric Times Square, centenars de persones es van concentrar per cridar i celebrar la victòria de Biden.



Catarsi

L'eufòria es va centrar tant en la victòria del candiat demòcrata com en el fet que Trump deixarà de ser president dels Estats Units el 20 de gener del 2021. La gent, que en molts casos porta mesos manifestant-se contra Trump per la seva resistència a criticar la ultradreta, a afrontar la necessitat de justícia social i lluitar contra el racisme, contra la seva negació de la pandèmia de la covid-19 o contra la seva intenció de no reconèixer el resultat de les eleccions, va trencar dies d'espera amb balls i cançons en una catarsi que marca un abans i un després en un 2020 molt difícil per a la ciutat.

Biden es va convertir al mateix temps en el nou president electe i en la persona que ha posat fi al polèmic mandat de Donald Trump, que és oriünd d'aquesta ciutat, que mai li ha donat un suport decidit en les seves ambicions polítiques.