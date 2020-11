El perill d'una nova guerra mundial és molt real, adverteix el cap de les Forces Armades britàniques

El cap de l'Estat Major de les Forces Armades britàniques, el general Nick Carter, ha advertit que el perill que es produeixi una nova guerra mundial és molt real a causa del context de crisi econòmica provocada pel coronavirus.

"Existeix el risc que hi hagi una nova guerra mundial si els conflictes actuals de menor escala es descontrolen atraient a més països i armes", ha afirmat Carter en una entrevista amb la cadena Sky News. "Si hi ha una escalada, s'implica més gent, més armes i abans que es pugui contenir s'arriba a una guerra total oberta", ha advertit.

En particular s'ha referit a la crisi econòmica global provocada per la pandèmia de coronavirus que podria generar noves amenaces per a la seguretat, inclosa la guerra. "Penso que podria oblidar-se l'horror de la guerra i si t'oblides d'ell, existeix un gran risc que hi hagi gent que pensi que anar a la guerra és raonable", ha afegit.

"Hem de recordar la història perquè no es repeteixi, però hi ha un ritme i si mires enrere, al segle passat, abans de les guerres mundials, és indiscutible que va haver-hi una escalada que va portar a errors de càlcul i que van provocar una guerra a una escala que esperem no tornar a veure mai", ha argumentat.

Quant a les forces britàniques, Carter ha explicat que hi ha un pla perquè dins de deu anys hi hagi 90.000 soldats humans i 30.000 robots en les seves files. Per això, ha defensat la necessitat d'un acord pressupostari que doni estabilitat durant diversos anys a la partida militar i faciliti així les inversions a llarg termini per a la modernització.

No obstant això, des del Govern no volen lligar-se amb compromisos pressupostaris a causa de la incertesa que genera la pandèmia de coronavirus i prefereixen pressupostos anuals, encara que estan negociant entre els diferents ministeris. En qualsevol cas no és gens habitual que un alt comandament militar comenti qüestions polítiques obertes.