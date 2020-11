El Rei emèrit té 10 milions a l'illa de Jersey que hauria intentat moure recentment

El Rei emèrit té gairebé 10 milions d'euros en un compte actiu a l'illa de Jersey, uns diners que hauria intentat moure recentment, segons va informar La Sexta. El Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac) va traslladar un avís a la Fiscalia Anticorrupció després d'haver localitzat una fortuna oculta de Rei emèrit a l'illa de Jersey.

Així, unes noves diligències de la Fiscalia investigaran l'existència d'un «trust» en el qual consta Joan Carles I com a beneficiari i que es nodreix de fons d'un altre vehicle financer similar a les illes de canal constituït a la dècada dels anys 90. La nova fortuna va ser transvasada el 2005 a l'esmentat «trust», que ha mogut al menys cinc milions d'euros, segons va avançar divendres El Mundo.

Aquesta alerta ha derivat en una tercera investigació relativa al rei emèrit, que es troba en estat «molt embrionari» i de la qual s'ocuparà, de la mateixa forma que les dues anteriors, la Fiscalia del Tribunal Suprem amb la col·laboració del fiscal en cap Anticorrupció Alejandro Luzón . Les indagacions, segons va explicar la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, encara han de ser incoades formalment.

Aquesta tercera línia d'investigació s'uneix a les altres dues ja obertes al Rei emèrit, la primera per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i que previsiblement serà arxivada pel que fa al pare de Felip VI per no trobar indicis que es puguin perseguir respecte d'aquest aforat.

L'anunci de les noves diligències contra Joan Carles I va servir també per reconduir les relacions entre la Fiscalia General de l'Estat i Anticorrupció, que s'han vist enterbolides recentment per l'obertura d'una investigació per determinar com va conèixer la premsa les diligències de les targetes opaques de l'emèrit i pel fet que un dels dos fiscals del cas Villarejo, Ignacio Stampa, abandoni la fiscalia especial.

Perquè qualsevol sospita de problemes quedi rebutjada, Delgado també va destacar que per aconseguir incorporar l'operativitat i els mitjans específics en la lluita contra la criminalitat econòmica amb què compta la Fiscalia Anticorrupció, Luzón s'incorporarà a les indagacions del Tribunal Suprem en l'equip que coordina el fiscal de Sala delegat d'assumptes econòmics, Juan Ignacio Campos.