ByeByeTrump: el món se'n riu de la derrota de Trump en les eleccions dels Estats Units

Després d'un recompte etern, finalment el demòcrata Joe Biden s'ha imposat a Donald Trump en les eleccions nord-americanes, i es converteix així en el 46è president dels Estats Units.



El ja exdirigent nord-americà fa història, al convertir-se en el primer president dels EUA expulsat del Despatx Oval després de només un mandat des que George H. W. Bush perdés davant Bill Clinton el 1992. Kamala Harris també fa història, al convertir-se en la primera dona vicepresidenta en la història del país.



No només els nord-americans han sortit al carrer per expressar la seva alegria pel triomf de Biden; també Twitter s'ha afegit a la celebració i ha fet 'trending topic' el #ByebyeTrump, fent gala de l'humor en forma de mem que caracteritza a la xarxa social. El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, ha realitzat aquest recull dels 10 més populars:





Lo sentimos mucho @realDonaldTrump, en este caso tienes que acatar la decisión de tu país, @LA_PAH no podemos hacer nada. ???????



??????#Election2020#ByeByeTrump pic.twitter.com/XwUJv48K9Z — Noemi (@NoemiPAH) November 7, 2020

#ByeByeTrump #Election2020

Al fin pusieron a Donald Trump, Melania Trump, Ivanka, Donald Trump Jr. y demás en su lugar pic.twitter.com/ifZ85Cfyj1 — Dave Sassenach (@Venusdenko_) November 7, 2020

Biden Presidente electo de los Estados Unidos. ????

- Donald Trump en estos momentos. ??#ByeByeTrump #Election2020 EE.UU pic.twitter.com/hhV7ZPs7e6 — Javier Corona ???? (@JaviieCorona) November 7, 2020

Apuntad para abajo. Yo tampoco lo quiero. pic.twitter.com/BuoRjg2Iwf — Dios (@diostuitero) November 7, 2020

Melania Trump huyendo de la Casa Blanca sin su marido ahora que ya no tiene que fingir públicamente #ByeByeTrump pic.twitter.com/XJm3thF35l — david (@daviiidcarrillo) November 7, 2020

Melania Trump ahora mismo en la Casa Blanca: pic.twitter.com/Jsf6kYfAwb — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) November 7, 2020

"Trump no es reelecto presidente de EEUU"



Melania: pic.twitter.com/bJrgWBAz03 — ?? Mils??? | Momo day? (@cfiltermoon) November 7, 2020

Melania a escondidas celebrando la victoria de Biden#ByeByeTrump pic.twitter.com/0zQKZKfwVN — Yene ???? (@Yenerbaina) November 7, 2020

Però si hi ha hagut una protagonista indiscutible a Twitter ha sigut la ja exprimera dama Melanie Trump, que ha estat en la diana dels tuitaires d'una forma més empàtica:Finalment, n'hi ha que, com el 'New York Times', recomanen Trump que sigui «un bon perdedor»: