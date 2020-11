El commovedor missatge d'un infermer abans de morir per coronavirus

La pandèmia del coronavirus està afectant de manera més virulenta alguns països, com Mèxic, el quart amb més nombre de víctimes mortals. Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, El cas d'una de les últimes morts en aquest país ha traspassat fronteres per la seva emotivitat: es tracta de la mort de l'infermer Sergio Humberto Padilla Hernández, de 28 anys, originari de Chihuahua.



Va morir a causa de complicacions per la Covid-19, però poc abans va gravar un emotiu missatge a les xarxes socials que s'ha tornat viral. En les imatges Sergio informava els seus familiars i amics que seria intubat, però es mantenia optimista davant la situació i confiava a tirar endavant.





El enfermero chihuahuense Sergio Humberto Padilla Hernández, grabó un mensaje en video a sus familiares y amigos antes de ser intubado debido a las complicaciones del covid-19, donde les dijo que los volvería a ver, pero horas después falleció . pic.twitter.com/TtmUvJhS72 — STV Atlixco-Puebla (@STV_Atlixco) November 7, 2020

«Bé, doncs, ha arribat l'hora de la veritat. Seré sotmès a intubació endotraqueal, vull que, passi el que passi, quin sigui el pronòstic que Déu tingui per a mi reservat, em recordin sempre pel que vaig ser i pel que soc. Perquè tornaré. No és un adeu. Estic segur que tornaré d'aquí uns dies, quan em recuperi i seguirem endavant. Els tornaré a veure amics, els estimo i jo sé que doblegaran el genoll per mi, per la meva salut i pel meu benestar, i passi el que passi vetllaran pels meus interessos sempre. Els estimo i estan al meu cor. Fins després», va dir, sense saber que aquest en realitat estava sent el seu comiat.Hores després va morir per la Covid-19 i la seva història ha traspassat fronteres i està commovent milers de persones.