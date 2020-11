Felip VI i Pablo Iglesias passen junts 28 hores en un avió

Felip VI i Pablo Iglesias van assistir ahir al migdia a la presa de possessió de Luis Arce com a nou president de Bolívia. El Rei i el vice-president segon del Govern van arribar a l'aeroport internacional de La Paz dissabte a la nit hora espanyola després de compartir 14 hores de vol (amb escala per repostar a Caiena, a la Guaiana francesa). A la matinada d'ahir van tornar a Espanya després de mantenir diverses reunions bilaterals amb mandataris sud-americans. És la primera vegada que Iglesias acompanya el monarca en un viatge internacional que, per la distància, li va suposar estar més de 28 hores dins d'un avió amb Felip VI.



Silenci de Pablo Iglesias

Aquest desplaçament ha coincidit amb noves informacions sobre Joan Carles I, que, al contrari que en altres ocasions, no han rebut un comentari ràpid d'Iglesias a les xarxes socials: divendres passat es va saber que la Fiscalia del Tribunal Suprem va obrir una tercera investigació al rei emèrit per suposat delicte fiscal o blanqueig. El silenci per part del vice-president segon és noticiable perquè des que, a l'agost, Joan Carles I va abandonar Espanya davant els nombrosos fronts que té oberts als tribunals per presumpta corrupció, el líder d'Unides Podem s'ha mostrat molt crític amb la seva tasca, el seu partit ha sol·licitat en diverses ocasions una comissió d'investigació al Congrés per censurar-lo políticament i va fer públic que Pedro Sánchez no li havia informat de la sortida d'Espanya de l'excap de l'Estat.

De fet, les declaracions d'Iglesias contra la institució monàrquica han estat aprofitades per l'oposició per carregar contra Sánchez per mantenir-lo com a soci. De fet, el líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que va trencar la negociació per renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), que estava molt avançada al juliol, després de la reacció del vicepresident davant els problemes de Joan Carles I.