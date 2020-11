Kamala Harris fa història

Filla d'immigrants ?pare jamaicà professor d'economia a la Universitat de Standford i mare oncòloga nascuda a l'Índia?, pertany, igual que Biden, al sector moderat del Partit Demòcrata però té el respecte del sector més esquerrà de la formació. Malgrat que molts consideraven que va ser massa dura com a fiscal per la seva proximitat als sindicats policials i que va fer poc per reformar el sistema penal, en els últims temps va anar guanyant punts a Washington, on a la cambra alta ha sigut una de les principals impulsores de la llei per acabar amb la immunitat policial.

Defensa de la justícia social

Durant la pandèmia, ha defensat amb afany les famílies negres. Quan les protestes contra el racisme van prendre els carrers després de l'assassinat de George Floyd, Harris va anar amb els manifestants i es va erigir en una de les veus més clarividents per la justícia social en el Congrés, on ha promogut lleis per fer dels linxaments un delicte federal. També ha defensat generoses polítiques socials com a resposta a la pandèmia.

Tot això va jugar a favor de la seva elecció com a número dos de Biden, unit al paper decisiu que van jugar els votants negres per ressuscitar la moribunda candidatura de Biden després dels seus desastrosos resultats inicials en les primàries. «Si no tries una dona negra el 2020 perdràs les eleccions», el van advertir per carta centenars de figures públiques, des d'acadèmics fins a rapers.

Aprovada per un 84% dels votants demòcrates, la designació de Harris va ser fustigada pel Partit Republicà, que no ha deixat de presentar com una «radical» la dona que està molt pròxima a l'establishment demòcrata que representa Biden. Trump va re­córrer al diccionari d'insults que sol dedicar a les dones i li va dir «desagradable», «falsa» i «boja».

No ser l'última

«Kamala és intel·ligent, dura, experimentada, una dona que ha lluitat per la columna vertebral d'aquesta nació, la classe mitjana, i està preparada per governar des del primer dia», ha dit Biden.

Segons explica la revista Politico, als 13 anys ja donava mostres del seu caràcter en encapçalar al costat de la seva germana una protesta als apartaments on vivia a Mont-real perquè els nens poguessin jugar a la gespa, aconseguint que les seves demandes fossin acceptades.

En la seva autobiografia, Harris recorda que la seva mare les va educar amb l'objectiu que fossin «dones negres orgulloses i segures de si mateixes». Ara, que ha arribat a la vicepresidència dels EUA, té una ingent tasca per davant i sobre la seva esquena recau la responsabilitat de fer bo el lema que li va inculcar la seva mare: «Pots ser la primera, però assegura't de no ser l'última».