Les prioritats de Biden, lluitar contra la COVID i eliminar ordres de Trump

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, dedicarà els primers dies de l'inici del seu mandat, el proper mes de gener, a dues tasques fonamentals: la lluita contra el coronavirus i l'eliminació de les ordres executives signades pel qui serà ja el seu predecessor, Donald Trump, sempre que no prosperi l'anunciada batalla legal que el magnat novaiorquès vol emprendre per disputar el resultat de la votació.

Si finalment les demandes de Trump no properen, Biden assumirà el càrrec el proper 20 de gener amb quatre objectius en ment: la reincorporació immediata del país a l'Organització Mundial de la Salut i els acords mediambientals de París, així com la suspensió del veto d'entrada a residents de certs països musulmans i la represa del protocol d'estada per a migrants il·legals que van arribar al país quan eren menors d'edat; els anomenats «somiadors», segons van informar fonts de la campanya al Washington Post.

Segons aquestes fonts, els principals assessors de Biden porten mesos assegurant-se que Biden aterra a la Casa Blanca amb un pla específic. Per començar, el candidat demòcrata anunciarà avui els dotze integrants d'un comitè d'experts per combatre l'epidèmia de coronavirus. Aquesta comissió estarà dirigida per tres copresidents: l'exdirector de la sanitat pública nord-americana Vivek Murthy, l'excomisari d'Alimentació i Medicaments David Kessler i la professora de la Universitat de Yale Marcella Nunez-Smith.

No obstant això, ni Biden ni els assessors perden de vista la situació actual. A les demandes de Trump s'hi suma una decisiva doble elecció al Senat a Geòrgia, el proper 5 de gener, que podria decantar la cambra alta del Congrés per Biden i els demòcrates. En cas contrari, si roman sota control de l'oposició republicana, el candidat demòcrata es podria veure obligat a imposar la seva potestat presidencial, un model de presa de decisions no gaire ben vist pels votants del partit pel seu caràcter unilateral.

«L'equip de polítiques de Biden està molt centrat en el poder executiu del president, i si el Senat es converteix en un obstacle, l'Administració Biden podria fer servir el model d'ordres executives a tort i a dret», segons una font.

Una opció per accelerar el procés consistiria en el nomenament d'un gabinet «en funcions» que no necessitaria obligatòriament l'aprovació del Senat -una tàctica que també va fer servir Trump. No obstant això, l'equip de Biden encara no contempla aquesta opció obertament, tot i que alguns noms hagin començat a aparèixer, com el de l'exambaixadora a l'ONU Susan Rice com a nova secretària d'estat o el precandidat presidencial Pete Buttigieg com a secretari per a Afers de Veterans de Guerra, segons Politico.



Fi de l'«era Trump»

El cas és que Biden estudia revertir la decisió de Trump d'anul·lar no menys d'un centenar de normes mediambientals i salut pública que es van promulgar durant el mandat de Barack Obama, de qui Biden en va ser vicepresident, i instaurar un nou codi ètic a la Casa Blanca que obliga la seva administració a mantenir-se al marge de les investigacions del Departament de Justícia, després d'anys d'intromissió de Trump.

Sobre la lluita contra la pandèmia, a més de l'equip esmentat, Biden té intenció de reunir-se amb l'epidemiòleg Anthony Fauci, un dels rostres més coneguts de la lluita contra el virus als EUA, i protagonista des de fa un temps de nombrosos desacords amb Trump per la reticència del president a recomanar l'ús obligatori de la mascareta com a mesura de protecció.

En aquest sentit, Biden també vol nomenar un responsable de la producció i distribució de proves, futures vacunes i material mèdic. Per exercir aquesta tasca, l'equip de transició de Biden, liderat pel seu assessor Ted Kaufman, ja ha rebut els permisos de seguretat pertinents a l'hora d'informar-se sobre els detalls de tots aquests àmbits tractats. No obstant això, també s'estan preparant pel que podria ser una difícil transició, tenint en compte que al president sortint, Donald Trump, li queden dos mesos de mandat i poques intencions de concedir la derrota.



Terminis

El període entre les eleccions i el 20 de gener, en els casos en què hi ha canvi de president, té una funció molt destacada als Estats Units perquè permet al mandatari entrant conformar el seu equip i contactar amb l'Administració sortint per assimilar tots els aspectes de la maquinària de l'Estat.

És durant aquests dos mesos quan el president entrant duu a terme el procés de selecció del seu equip de govern, una tasca complicada si es té en compte que als EUA hi ha 4.000 càrrecs polítics. Haver d'esperar per exemple fins al desembre retardaria aquest procés, quelcom que ja li va passar a George W. Bush.

En aquest sentit, l'equip de Biden té molt en compte que és l'Administració de Serveis Generals (GSA) qui dictamina que els resultats de les eleccions són definitius, quelcom que permetrà a l'equip de transició de Biden expandir la seva feina i obtenir accés als fons del Govern.

Per això, els assessors del president electe diuen estan preparats per emprendre accions legals si l'administradora, Emily W. Murphy, que va designar Trump, retarda aquesta decisió.

Pamela Pennington, portaveu de la GSA, va assegurar que Murphy determinaria «el candidat aparentment reeixit quan el guanyador quedi clar segons el procés establert a la Constitució». Fins que es prengui aquesta decisió, va recordar, l'equip de transició de Biden continuaria rebent accés limitat als recursos governamentals.

La pantanosa transició de Trump a Biden tindria pocs paral·lels històrics, potser només en els anys 1860-1861, quan els estats del Sud es van separar abans que Abraham Lincoln assumís el càrrec, i 1932-1933, quan Herbert Hoover va provar de soscavar Franklin D. Roosevelt i evitar que implementés les seves polítiques del New Deal.



«Sanar els Estats Units»

El president electe dels Estats Units va assenyalar que «és l'hora de sanar els Estats Units» en el seu primer discurs després de ser projectat com a guanyador de les eleccions. «Soc un president que no veu estats vermells i blaus, veig els Estats Units», va afirmar Biden en al·lusió als colors dels dos principals partits i a la seva voluntat de posar fi a la polarització que afecta el país.

Biden va llançar un missatge de concòrdia i va instar el seu rival a reunir-se per a la transició de poder. «Entenc la seva decepció, jo he perdut un parell de vegades, però ens hem de donar una oportunitat l'un a l'altre. És temps de deixar enrere l'empipament, veure'ns i fer progressos», va assenyalar,

Paral·lelament, Harris va assenyalar que serà «la primera dona vicepresident, però no l'última». Harris va agrair la seva tasca a les dones que van lluitar pels seus drets i el vot abans que ella i van preparar el camí, i va recordar les xifres rècord de participació.