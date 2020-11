Sis autonomies ja han decidit congelar els salaris als seus alts càrrecs

Els governs autonòmics d'Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Canàries i Madrid han comunicat ja que els sous per al 2021 dels alts càrrecs dels seus executius no experimentaran cap canvi respecte als de 2020, en contraposició de la pujada salarial del 0,9 per cent que ha aplicat el Govern de Pedro Sánchez en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Aquesta pujada també l'aplicarà l'executiu de Castella-la Manxa del socialista Emiliano García-Page, que té previst incrementar el seu salari un 0,9%, com estableix la legislació estatal per al personal funcionari i laboral.

Per la seva banda, el primer a prendre la decisió de mantenir el mateix salari va ser l'executiu càntabre, el president del qual, Miguel Ángel Revilla, i els seus consellers tornaran a congelar els seus sous, com ja van fer l'any passat.

També a Andalusia, els alts càrrecs de la Junta, encapçalats pel seu president, Juanma Moreno, cobraran la mateixa quantitat que el 2020. Els membres de l'executiu autonòmic i integrants de la seva estructura territorial renuncien a la pujada del 0,9% que ha establert el Govern en el projecte de pressupostos, increment salarial del qual sí gaudiran els funcionaris autonòmics.

A Madrid, el conseller d'Hisenda de la Comunitat, Javier Fernández-Lasquetty, va confirmar en una entrevista amb OkDiario que els sous del Consell de Govern seguiran congelats. El salari dels alts càrrecs de l'executiu madrileny porten congelats des de 2010 en el nivell del 2007.

Així mateix, l'executiu de Francina Armengol, a les Illes Balears, ha decidit mantenir la congelació dels salaris dels seus assessors i els alts càrrecs, després que la setmana passada presentessin els comptes públics per al 2021.

En el cas de Canàries, apareix ja recollit en el projecte de comptes públics que el salari dels alts càrrecs tampoc tindrà increment respecte al de 2020. Per la seva banda, el Govern aragonès també va confirmar que el seu sou per a aquest any serà el mateix que el de l'anterior. No obstant això, els comptes públics d'Aragó estan en fase d'elaboració d'avantprojecte, i fins ara només s'ha aprovat el sostre de despesa. En aquest moment, gran part de les comunitats autònomes es troben en plena elaboració dels seus pressupostos, el que impedeix saber si finalment s'aplicaran també la congelació de les retribucions dels alts càrrecs del seu Govern.



El cas català

Això sí, a Catalunya durant el mes de maig l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, ja va decretar la pujada del 2% en els salaris dels alts càrrecs del Govern autonòmic, a més d'altres pujades retributives. En plena primera onada de la pandèmia del coronavirus, el Parlament català va avalar el decret de la Generalitat en el qual s'incloïa aquesta pujada el dos per cent per als alts càrrecs, així com la del 0,9% de l'assignació per a exconsellers i l'actualització de les pensions per als expresidents de la Generalitat.