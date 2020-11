52.386 nous positius i 512 morts més per COVID-19 a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 52.386 nous positius i 512 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats divendres, amb 39.345 defuncions totals des de l'inici de la pandèmia. Segons l'últim informe publicat, fins ara hi ha hagut 1.381.218 casos confirmats per proves diagnòstiques.

Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 322.960 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 10.286, xifra superada per Catalunya amb 24.000 i per Andalusia amb 20.957. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 267.218. La comunitat autònoma amb més diagnosticats des de divendres és el País Basc amb 1.075 casos, seguida de Catalunya amb 540, Astúries amb 470, Galícia amb 396, l'Aragó amb 387, Andalusia amb 356, Extremadura amb 277, Cantàbria amb 236, Navarra amb 182 i Madrid amb 131.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 39.345 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 512 més que divendres. Segons l'últim informe del Ministeri, 1.054 s'han produït en els últims 7 dies. D'aquestes, 175 s'han produït a Andalusia, 165 a Castella i Lleó, 159 a l'Aragó i 110 a Astúries. A Galícia n'hi ha hagut 60, a Madrid 52 i a Catalunya 34. Els últims 7 dies hi ha hagut 4.604 hospitalitzats, 324 dels quals a la UCI. La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 50.202 i 3.604 a l'UCI. L'última setmana han ingressat 3.604 persones, 8 a l'UCI. Catalunya comptabilitza 25.244 hospitalitzats (2.100 a l'UCI) i 268 en els darrers 7 dies (13 a l'UCI). En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.757 persones hospitalitzades per la infecció (487 menys que divendres) i 1.757 han estat donades d'alta (1.239 menys). D'aquestes, 312 s'han produït a Catalunya, 305 a Andalusia, 212 al País Valencià i 186 a Madrid.