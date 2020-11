Brussel·les avala el pla del Govern espanyol contra les «fake news»

La Comissió Europea va assenyalar ahir que «no té cap motiu per creure» que el mecanisme contra la desinformació aprovat pel Govern de Pedro Sánchez no hagi de respectar «la certesa legal i la llibertat d'expressió i de premsa», ni que suposi un atac a la llibertat de premsa.

«Quant a la llibertat mediàtica, està molt clar, en general, que qualsevol enfocament en l'àrea de desinformació ha de respectar la certesa legal i la llibertat de premsa i d'expressió. Però dic això com a comentari general. No tenim motius per creure que això no hagi passat en el cas espanyol », va assenyalar el portaveu comunitari Johannes Bahrke.

El mateix portaveu ja va dir divendres passat que l'executiu comunitari coneixia que s'havia aprovat «una ordre ministerial que actualitza el sistema nacional existent per evitar, detectar i respondre a les campanyes de desinformació», segons el va definir Bahrke.



Dures crítiques

Aquest pla, aprovat pel Consell de Seguretat Nacional i publicat dijous al BOE, ha provocat dures crítiques per part de l'oposició i de les associacions professionals per entendre que La Moncloa busca el control dels mitjans o la censura, una circumstància que nega el Govern. La vice-presidenta primera de l'executiu, Carmen Calvo, va assegurar ahir que el protocol no té «res a veure amb la llibertat de premsa, d'ideologia o d'expressió».

El portaveu europeu va assenyalar que la lluita contra la desinformació és important, sobretot en la situació actual de pandèmia de COVID-19, que ha comportat «un augment dramàtic d'informació falsa i enganyosa», i va afirmar que l'objectiu del pla proposat és «assegurar la participació espanyola» en aquest esforç en l'àmbit europeu.

«L'ordre proveeix les eines i els actors per assegurar la participació d'Espanya en els diferents instruments que vam crear ja el 2018 a través del pla europeu contra la desinformació», va afegir el portaveu, que va destacar que el mecanisme reforçaria les «respostes conjuntes i coordinades» des d'Espanya.

Actuar contra la desinformació i «la difusió deliberada a gran escala i sistemàtica de missatges falsos» que «persegueixen influir en la societat amb objectius interessats i espuris» és l'objectiu d'aquesta disposició, segons establia el text que es va publicar la setmana passada al BOE. El pla del Govern permetria, en cas que es consideri necessari, realitzar campanyes de comunicació pública per frenar aquesta desinformació.