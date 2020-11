Al servei de Trump

Donald Trump segueix resistint-se a acceptar la derrota i després d'obervar els seus primers resultats negatius als tribunals per falta de proves en les seves demandes per impugnar l'escrutini de les urnes, el fiscal general dels EUA, William Barr, ha posat al seu servei el Departament de Justícia. En un memoràndum, Barr, un dels col·laboradors més fidels del president, va autoritzar tots els fiscals federals del país a investigar el suposat frau electoral abans que els resultats siguin definitius.

L'objectiu és clar, ja que en l'escrit als seus subordinats Barr els insta a centrar-se a investigar les «denúncies clares i aparentment creïbles» i que «podrien potencialment afectar el resultat d'una elecció federal en un estat concret». Així mateix, els demana que descartin aquelles demandes que no modificarien el recompte actual, que dona la victòria al demòcrata Joe Biden. Aquestes, destaca, es poden reprendre un cop certificats els resultats.

De fet, segons els protocols del Departament de Justícia, no hauria d'iniciar-se una investigació d'aquest tipus fins que el recompte sigui oficial. Barr va qualificar aquests protocols de «passius i demorats» i va opinar que «poden donar lloc a situacions en què una mala conducta electoral no pugui rectificar-se de manera realista».



Renúncia

El suggeriment de Barr als fiscals generals va provocar la renúncia, pocs minuts després, del director de delictes electorals del Departament de Justícia, Richard Pilger, que va acusar el seu superior de derogar «una norma de 40 anys de no interferència federal en investigacions de frau electoral durant el període anterior al de certificació de les eleccions».

La campanya de Trump i el Partit Republicà han interposat més d'una desena de demandes -algunes ja retirades- a diversos estats denunciant suposades irregularitats, però encara que aquests casos fossin certs no semblen ser suficients per revertir el resultat. Per guanyar les eleccions als tribunals, Trump hauria de donar-li la volta a l'escrutini a Pennsilvània, Geòrgia i Nevada o Arizona, estats en què Biden ja ha estat declarat guanyador o lidera l'escrutini de forma clara.

«Estem fent grans progressos. Els resultats començaran a arribar la setmana que ve. Tornarem a fer grans els EUA», va dir el president a Twitter, sense més detalls.

Mentrestant, el procés de transició a l'administració Biden segueix estancat. L'agència governamental encarregada d'iniciar-lo, l'Administració de Serveis Generals, encara no ho ha fet tot i que el candidat demòcrata compta amb 290 vots electorals, un clar avantatge davant del mínim de 270 que marca la llei. I amb l'objectiu de preservar tots els documents oficials, diversos comitès del Congrés han recordat la seva obligació a la Casa Blanca i a les agències del Govern de Trump.

En tot cas, en una mostra que les coses poden estar canviant als EUA, la cadena Fox News va interrompre ahir l'emissió d'una roda de premsa de la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, després que aquesta acusés el Partit Demòcrata de «celebrar» el suposat frau denunciat pel president després de les eleccions del 3 de novembre.

«Està acusant l'altra part de celebrar el frau i la votació il·legal. Si no té més detalls que li donin suport, no puc seguir emetent això», va afirmar el presentador Neil Cavuto en interrompre unes acusacions que considerava «explosives» per part de McEnany.

Fox News ha estat durant aquests quatre anys la cadena de televisió més afí a Trump, que ha utilitzat en reiterades ocasions com a altaveu d'entrevistes. No obstant això, la relació entre ambdues parts no passa pel seu millor moment i diversos mitjans han informat que el president es va indignar amb la cobertura de la nit electoral, especialment per la concessió de Nevada al seu rival Joe Biden.



Sense proves de frau

Ni McEnany ni cap altre membre de l'equip de Trump han ofert proves del suposat frau que fa dies que denuncien i que ha portat el president a no reconèixer la seva derrota davant Biden. El líder republicà ha anunciat una bateria de recursos judicials per intentar revertir el resultat.