El Congrés peruà destitueix el president Vizcarra per corrupció

Perú ha tornat a quedar-se sense president, quelcom que ja comença a ser habitual. El Congrés va destituir ahir el mandatari provisional, Martín Vizcarra, per «incapacitat moral» en haver rebut suborns d'una empresa constructora sis anys enrere. «Me'n vaig amb la consciència tranquil·la, el front alt i el deure complert. Fins a una altra oportunitat», va afirmar. Es necessitaven els vots de 87 dels 130 legisladors. La proposta va ser avalada per 105 legisladors i només 19 s'hi van oposar. Les bancades d'Acció Popular, Aliança per al Progrés (APP), Frepap, Força Popular, Unió per al Perú (UPP), Podem Perú i Front Ampli van acabar amb els seus dos anys d'accidentada gestió. El titular del Parlament, Manuel Merino de Lama, haurà d'assumir ara les funcions de l'Executiu.

Vizcarra va expressar el seu desacord amb el dictamen parlamentari. «Aparentment els representants del poble s'han oblidat de qui representen». Poques veus van sortir a donar-li suport, entre elles la de l'arquebisbe de Lima, Carlos Castillo, que va demanar als legisladors que «rectifiquin la mesura que han pres». Per al diari La República, el Congrés va protagonitzar «un cop d'Estat», assenyalant al seu editorial que «és impossible que des d'aquest fangós angle pugui venir la moralització del país».

«El Perú està indignat pel que passa al Congrés. La seva lluita contra la corrupció és una mentida: estan negociant ministeris. El que no es defensi al Parlament serà defensat als carrers», va dir Julio Guzmán, del Partit Morat, l'únic que va votar contra la destitució.