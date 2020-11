Cs vol obligar Sánchez a trencar amb ERC per avalar els pressupostos

Arrimadas va afirmar que «és el moment que Sánchez triï quina via vol per a Espanya».

Arrimadas va afirmar que «és el moment que Sánchez triï quina via vol per a Espanya». europa press

Inés Arrimadas ha premut el fre. La presidenta de Cs ha canviat de criteri i ahir va anunciar que posa noves condicions per poder donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat del 2021: el Govern hauria de retirar l'esmena a la llei educativa perquè el castellà deixi de ser considerat com a llengua vehicular i hauria de comprometre's per escrit que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

En una roda de premsa telemàtica després de la reunió de l'executiva, Arrimadas va assegurar que això no vol dir que trenquin la negociació amb el Govern. Ella i els seus nou diputats al Congrés segueixen amb la mà estesa per convèncer Pedro Sánchez perquè faci aquestes rectificacions i apostin per la moderació davant del separatisme d'ERC i «la majoria Frankenstein». «És el moment que Sánchez triï quina via vol per a Espanya», va dir la líder de Cs en referència al fet que l'executiu segueix mantenint les dues opcions vives en el seu desig de quadrar el cercle.

La setmana passada, quan ja es coneixia el pacte del Govern amb els republicans sobre el castellà, Ciutadans va afirmar que no demanaria la devolució dels Pressupostos, perquè ja estava negociant canvis en el projecte de llei i estava satisfet (no apujarà el dièsel, no s'apujarà l'IVA a l'educació concertada o la sanitat privada i hi haurà un pla de lluita contra el frau fiscal, entre altres mesures). Aquesta setmana, però, Arrimadas ha posat noves «línies taronges» i ha elevat el llistó per forçar la ruptura amb ERC, a més de reclamar ajudes directes a autònoms i pimes i per a la conciliació familiar.



Esquivar l'obstacle

Arrimadas no va respondre quan se li va preguntar pels motius d'aquest gir en la postura de la seva formació i va repetir que almenys el seu partit negocia i intenta fer rectificar Sánchez mentre altres formacions es posen «a cridar».