Espanya supera els 40.000 morts per covid-19

El recompte oficial del Ministeri de Sanitat de morts per covid-19 ha superat aquest dimecres les 40.000 defuncions, concretament 40.105 després de les 349 que s'han registrat en les darreres 24 hores. Pel que fa als positius, des d'aquest dimarts n'hi ha hagut 19.096 més, fet que deixa la xifra global des de l'inici de la pandèmia en 1.417.709 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 326.408 des del març passat, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 10.770, xifra superada per Andalusia amb 21.561 i per Catalunya amb 19.700. Des del principi de la pandèmia el Principat n'acumula 273.041.