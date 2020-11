Boris Johnson, més sol

La victòria de Joe Biden augmenta l'aïllament internacional del Regne Unit. L'afinitat entre Donald Trump i Boris Johnson, els seus vincles estrets i l'admiració que es professen no són un secret. Tots dos s'entenen bé i utilitzen estratègies populistes similars. El president nord-americà s'ha referit a Johnson com a «Britain Trump» (el Trump de la Gran Bretanya). Johnson ha elogiat les tàctiques destructives amb què negocia Trump. Estava clar per qui apostava Londres en aquesta elecció i la victòria de Biden deixa Johnson abandonat a l'esfera internacional, sense el seu principal padrí. El nou president demòcrata elegit pels nord-americans no té en gran consideració un primer ministre que considera «un clon físic i emocional» de Trump.

El nerviosisme a Downing Street està justificat. Johnson ha perdut el seu més poderós aliat per reactivar l'economia del Regne Unit després del Brexit. A menys de dos mesos de la sortida, la prioritat majúscula del Govern conservador és la relació amb Washington. Des de fa mesos, els britànics estaven negociant amb l'Administració de Trump el futur acord comercial entre els dos països. A Londres li resulta urgent culminar aquest tractat a l'abril, de manera que sigui aprovat pel Congrés nord-americà abans del juliol, quan expira l'actual legislació, que permet una ràpida ratificació.

L'arribada de Biden complica aquesta carrera contrarellotge. Serà necessari el nomenament d'un nou equip negociador nord-americà, amb diferents plantejaments i exigències. Funcionaris britànics treballen ja en una versió de l'acord adaptada a Biden, reforçant els compromisos sobre la protecció dels treballadors i de l'entorn, assumptes que a Trump no li importaven gens.



Urgències immediates

Johnson té pressa, però Biden no tanta. És més que dubtós que la seva prioritat després de prendre possessió sigui signar en només quatre mesos l'acord comercial amb el Regne Unit. Les seves urgències més immediates són altres i en això sí, de la mateixa forma que Trump, escombrarà cap a casa, encara que si s'escau, sense cap simpatia o deferència cap a Johnson. «No signaré cap nou acord fins que fem inversions importants, en els nostres treballadors i en infraestructures», ha declarat en un passat recent.

El relleu a la Casa Blanca enxampa el Regne Unit en una posició molt feble per negociar, lluitant contra la crisi del coronavirus i enfangat en negociacions sense un futur acord a la vista amb la Unió Europea. Johnson no pot oferir cap certesa del que passarà a partir del 31 de desembre. A Washington li preocupa la falta d'acords clars amb la UE, no només comercials, sinó també en seguretat, intel·ligència i política exterior. Biden s'ha mostrat sempre en desacord amb el Brexit, mentre que els «brexiters» s'han identificat amb Trump.



Arrels irlandeses

El nou president se sent a més molt orgullós de les seves arrels irlandeses i vetllarà pel futur de l'illa. «No podem deixar que l'Acord de Divendres Sant, que va portar la pau a Irlanda de Nord, sigui la víctima del Brexit», va advertir. «El pacte comercial entre els Estats Units i el Regne Unit dependrà del respecte a l'Acord de Divendres Sant i de prevenir el retorn d'una frontera formal».

Johnson, segons l'exministre de Finances conservador, George Osborne, té per davant un gran desafiament: «No crec que Joe Biden hagi de ser especialment calorós amb aquest Govern britànic. Hauran de treballar molt dur perquè això canviï».

En un altre ordre de coses, el president sortint dels EUA, Donald Trump, es va proclamar vencedor a Alaska. Tot i comptar amb tres vots més dels compromissaris del Col·legi Electoral, el republicà no pot canviar el sentit dels resultats de les eleccions del 3 de novembre, on Biden va resultar vencedor.

Quatre dies després que es consolidés la victòria del candidat demòcrata, Trump encara no ha felicitat el seu adversari i roman immers en la batalla legal per intentar revisar els resultats que, des del seu punt de vista, han estat alterats. Biden va opinar que la insistència de Trump en proclamar-se guanyador és «francament, una vergonya».