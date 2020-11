El crit esgarrifant d'una mare que va perdre el seu bebè en un naufragi al Mediterrani

«He perdut el meu bebè. He perdut el meu bebè». Són els crits desesperats d'una mare que va perdre aquest dimecres el seu bebè de sis mesos en un naufragi al Mediterrani. Les imatges, compartides per l'oenagé Proactiva Open Arms, mostren amb cruesa l'horror del drama migratori que continua ocorrent diàriament al mar Mediterrani.



La pastera, en la qual viatjaven unes 100 persones, es va mantenir abandonada al mar prop d'una setmana esperant permís de les autoritats italianes per desembarcar. El terra de l'embarcació, molt precària, no va resistir i va provocar l'horror. Exhaustos, congelats i dispersos pels voltants d'on havia estat flotant la seva pastera poc abans, molts dels migrants, entre els quals hi havia nens i nadons, van poder ser rescatats.





No va ser aquesta la sort de Joseph, un bebè de sis mesos, i cinc persones més. Malgrat l'esforç de l'equip mèdic a bord del vaixell d'Open Arms, el petit, que va ser rescatat encara amb vida però en parada cardiorespiratòria, no va resistir i va morir abans de la seva evacuació urgent del vaixell.





Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

Ella es la madre de Joseph?? pic.twitter.com/mYzXLq1jxi — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

Evacuació nocturna al Mediterrani

El barco espanyol 'Open Arms' navega ara al Mediterrani central amb 259 migrants a bord després dels últims rescats i el salvament de les altres persones del naufragi.Durant la nit, van ser evacuades a Itàlia en helicòpter dues dones més, una d'elles embarassada, i un dels nens, així com un dels joves que va haver de ser reanimat després del naufragi, expliquen fonts de l'ONG.També va ser portat a Itàlia, juntament amb la seva mare, el cos de Joseph, el bebè de sis mesos procedent de Guinea Conakry, que va morir per una parada cardíaca després que l'havien aconseguit reanimar després del naufragi.Els cooperants de l'ONG van haver de deixar de banda el dolor i el cansament per assistir poques hores després una altra pastera amb 64 persones.