Dimissió en bloc de diputats prodemocràcia de Hong Kong per l'expulsió de 4 companys

Els diputats prodemocràcia de Hong Kong van anunciar ahir que dimitiran després de l'expulsió de quatre dels seus companys per decisió de les autoritats locals, a les quals la Xina va donar poder per expulsar polítics que representin una amenaça per a la seguretat nacional. «Nosaltres, el camp prodemocràcia, donem suport als nostres companys que han estat desqualificats. Dimitirem en bloc», va explicar Wu Chi-wai, representant dels 15 diputats prodemocràcia del Parlament local.

Quatre legisladors de l'oposició han estat desqualificats al Parlament hongkonguès en una maniobra fulminant i ben planificada que qüestiona l'autogestió política de l'excolònia i els marges d'actuació dels contraris a Pequín. L'operació va ser executada amb diligència. A l'hora de l'esmorzar informava Xinhua, l'agència de notícies oficial, d'una regulació aprovada pel Comitè Permanent del Congrés Nacional del Poble, el màxim òrgan legislatiu nacional, que possibilitava la desqualificació dels parlamentaris opositors. I a l'hora de dinar, el Govern illenc ja els havia assenyalat la porta de sortida.



No van participar en els comicis

Els expulsats són Alvin Yeung, Kwok Ka-ki i Dennis Kwok, del Civic Party, i Kenneth Leung, de la formació Professionals Guild. Als quatre se'ls havia prohibit presentar-se a les eleccions que haurien d'haver-se celebrat aquest any i que van ser posposades pel coronavirus. Se'ls va permetre, no obstant això, conservar les seves cadires al Parlament de Hong Kong. Fins ahir.

La nova resolució permet la desqualificació, sense necessitat de farragosos tràmits judicials, dels parlamentaris que donin suport a la independència, neguin la sobirania xinesa, amenacin la seguretat nacional o demanin la intervenció de forces estrangeres. Els quatre havien sol·licitat als Estats Units que sancionesssin els líders polítics de Hong Kong i l'interior. Li Zhanshu, president del legislatiu, va defensar aquesta llei en considerar-la «apropiada» i «necessària» per protegir la seguretat, sobirania i desenvolupament.

L'oficina xinesa a Hong Kong va al·ludir Deng Xiaoping, recordant que l'arquitecte de les reformes i ideòleg de la fórmula «un país, dos sistemes» va deixar dit que el principi que permet l'autogovern de Hong Kong té els seus límits en la presència d'antipatriotes a les institucions. La referència a Deng no és casual. La crisi actual ha dinamitat la brillant obra amb què va possibilitar dècades enrere l'encaix d'un cos estrany al magma xinès. La matutina regulació dictada per Pequín per fer fora parlamentaris de Hong Kong és una altra fita, segons van explicar els crítics, en el camí que acabarà amb les llibertats assegurades per Deng.

La llei ha generat les previsibles postures enfrontades. La cap executiva, Carrie Lam, va recordar que el màxim òrgan del legislatiu xinès és competent per interpretar i monitoritzar el compliment de la llei bàsica o miniconstitució de l'excolònia. Els exparlamentaris van expressar el seu neguit. «La fórmula 'un país, dos sistemes' ja no existeix. Qui hagi pres aquesta decisió haurà de respondre davant la història i cadascun dels ciutadans», va assegurar Kwok Ka-Ki. «Avui és un dia trist però també gloriós per a tothom. Nosaltres marxem però hi haurà més ciutadans amb aspiracions, força, esperança i valors que ens rellevaran», va afegir Leung. «Si la lluita per la democràcia i els drets humans condueixen a la desqualificació, llavors em sento honrat», va afegir Dennis Kwok.



Un escenari diferent

L'escenari que es viu a Hong Kong ha canviat després de l'aprovació el mes de juny de la llei de seguretat nacional, que castiga delictes com la subversió, el separatisme, el terrorisme o la ingerència estrangera. Per a uns ha acabat amb els episodis d'anarquia i les protestes violentes que havien devastat l'economia i la pau social durant l'any anterior. Per a uns altres, ha devastat la singularitat de Hong Kong.