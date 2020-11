El Govern espanyol rebaixa l'IVA de les mascaretes al 4%

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar ahir al Congrés la decisió del Govern de rebaixar l'IVA de les mascaretes del 21% actual al 4%. La decisió s'adopta, segons Montero, un cop la Comissió Europea confirmés per carta aquest dimarts a la tarda que «no obrirà procediment d'infracció» a l'Estat per incomplir la directiva comunitària, «perquè l'IVA de les mascaretes està regulat per normativa comunitària que prohibeix aplicar tipus reduïts a aquest producte». Per tant, l'executiu de Sánchez aprovarà la rebaixa de l'IVA el pròxim dimarts mitjançant un reial decret. Montero va advertir que el seu Govern «estarà vigilant» per «assegurar que la rebaixa de l'IVA es tradueix en una rebaixa del preu, i no en un major marge empresarial». També va anunciar que rebaixarà de nou el preu màxim de venda al públic de mascaretes quirúrgiques.



Les reaccions

Davant la notícia, FACUA-Consumidores en Acción va reclamar al Govern espanyol fixar en deu cèntims el preu màxim de les mascaretes quirúrgiques. L'organització va valorar positivament l'anunci del Govern espanyol de rebaixar l'IVA del 21% al 4%, però va insistir que aquesta mesura resultarà «absolutament insuficient» si no s'acompanya d'una baixada «dràstica» en el preu màxim de les mascaretes. Sánchez, en resposta, va assegurar que l'executiu espanyol no pot dilatar més la revisió del preu màxim, que no ha baixat dels 96 cèntims que el Ministeri de Sanitat va fixar fa uns mesos. Així mateix, va recordar que, abans de la pandèmia, els fabricants estatals subministraven les mascaretes quirúrgiques als distribuïdors per tres cèntims.

Tanmateix, la sotssecretària de Política Social del PP, Ana Pastor, va denunciar que el Govern de PSOE i Unides Podem hagi «trigat vuit mesos» a anunciar la baixada de l'IVA de les màscares.