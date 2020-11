Restaurants, gimnasos, bars, hotels, centres religiosos i metro: els més perillosos per la covid-19

Els restaurants, bars, gimnasos, hotels, centres religiosos i el metro són els llocs més perillosos per contraure la covid-19, segons un estudi científic fet als Estats Units i publicat a la revista Nature. Aquests són els espais que un grup d'investigadors ha detectat com els més perillosos de cara a l'aixecament de restriccions. "La reobertura dels restaurants és particularment perillosa", apunta l'estudi. Tanmateix, la investigació també ha revelat que les mesures més "precises", com la reducció de l'ocupació en bars i restaurants", podrien ser "més efectives" que no pas restriccions més dràstiques o la limitació de la mobilitat. "Reobrir aquests espais sense una limitació de l'ocupació produeix un pic de contagis", alerta l'estudi.