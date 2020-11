Segon incendi en una setmana en un camp de refugiats de Grècia

Un incendi crema des d'ahir al matí el camp de refugiats de Vathy, a l'illa grega de Samos, la segona amb més arribades de sol·licitants d'asil des de les costes turques. El camp, amb una capacitat oficial per a 600 persones, n'acull més de 3.800 en tendes de campanya improvisades enmig d'una zona d'oliveres. L'incendi, però, s'ha declarat a la part oficial del camp, tot i que el cos de Bombers va assegurar que el foc no és gaire violent i que està sota control, sense que hi hagi ni ferits ni morts.

L'incendi va començar a la cuina del recinte i es va traslladar a un magatzem de roba, que va cremar instantàniament. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia si el foc havia estat provocat o un accident.

Aquest no és el primer incendi al camp de Samos: fa només una setmana, un altre foc es va declarar a les seves instal·lacions, encara que va ser més petit i de menor importància que l'actual. Tots dos s'han produït després del gran incendi de Moria, a l'illa de Lesbos, que va acabar per complet amb el camp de refugiats de l'altra illa i va deixar 12.000 persones, de la nit al dia, sense un lloc on dormir.

Durant quatre dies, la policia grega va obligar els refugiats i migrants a dormir a sobre de l'asfalt, confinats en un petit tros de carretera del qual no podien sortir. Després, van ser reubicats en un nou camp a Lesbos, que va substituir el de Moria i on, segons diverses ONGs, les condicions sanitàries i higièniques són encara pitjors que al camp antic. Des de fa anys, els sol·licitants d'asil que arriben a Grècia a través de l'Egeu passen mesos i fins i tot anys en els camps de refugiats.