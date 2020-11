El suport de Bildu als comptes provoca crítiques de l'oposició i al mateix PSOE

L'anunci d'Arnaldo Otegi a primera hora del matí a Ràdio Euskadi que EH Bildu votarà a favor dels pressupostos de 2021 i l'aplaudiment gairebé simultani de Pablo Iglesias a la porta del darrere del Congrés van sacsejar ahir el debat de les esmenes a la totalitat dels comptes. Ni una cosa ni l'altra van agradar a part de l'oposició i al president d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara.

Els grups parlamentaris decidiran avui si tomben els pressupostos i impedeixen la seva tramitació o no ho fan. Pedro Sánchez sap la resposta des de fa dies: superarà la votació i, a més, al final del camí, a principis de gener, quan s'aprovin de manera definitiva, tindran el «sí» de tots els partits que van permetre la seva investidura, inclosos els de EH Bildu i ERC.

El líder de Podem va celebrar que els cinc diputats abertzales votin favorablement els comptes, un gest amb el qual allunyen una mica més d'aquesta negociació Ciutadans. «Portem mesos dient que era inviable el suport de Cs a uns pressupostos d'un Govern d'esquerres», va dir el número tres de l'executiu. Davant la pregunta sobre si ell ha negociat amb Otegi o Podem amb Bildu, va respondre: «La política és també l'art del que no es veu».

Quatre hores més tard, a la tribuna, Pablo Casado va recordar i va repetir aquesta frase i la va censurar. El líder del PP, com més tard va fer Vox, va lamentar que Sánchez aconsegueixi aprovar els comptes amb els partits «que volen destruir la nació espanyola». «Dir que són uns 'pressupostos de país' quan porten el segell de Bildu, d'ERC i del partit més radical que forma part d'un Govern a la UE, com és Podem, no és la millor definició», va respondre Casado a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. El cap de l'oposició considera que els pressupostos condueixen a una «crisi sense pal·liatius», amb «dèficit, deute, malbaratament i atur».

El líder del PP va afirmar que ell ha estès la mà a l'executiu per pactar els comptes, tot i que va obviar dir que ho va fer a canvi de condicions que haurien suposat una esmena total del propi Sánchez, ja que va exigir que destituís Dolores Delgado com a fiscal general i liquidés la taula de negociació amb ERC.



Crisi interna al PSOE

La crítica del PP i de Vox va trobar un aliat en el PSOE. Fernández Vara va lamentar a Twitter que Bildu hagi de ser «rellevant». No va agradar el missatge al Govern ni a la direcció del partit. A Ferraz es van mossegar la llengua. El veuen cada vegada més allunyat de Sánchez. «El que vulgui, hi serà», van respondre fonts de la Moncloa traient transcendència al suport de Bildu.

D'altra banda, el Govern assumeix el risc que les seves previsions macroeconòmiques no es compleixin en l'actual context de rebrot de la pandèmia, tal com han advertit organismes com el Banc d'Espanya, l'autoritat fiscal o la pròpia Comissió Europea.

«Tots els analistes observen amb preocupació l'evolució de la pandèmia a nivell internacional i la incertesa que això comporta per a l'economia», va assegurar Montero al Congrés en el debat del projecte de llei dels pressupostos. La titular d'Hisenda va constatar la «recuperació progressiva de l'economia espanyola» en el tercer trimestre. «Tot i això, vull dir-los que aquesta crisi és dinàmica i, per tant, qualsevol previsió s'ha d'analitzar des d'aquesta prudència, incloent possibles escenaris de risc, d'empitjorament o alentiment», va afegir. També va advertir que la recuperació serà més lenta en sectors i territoris més afectats per l'aplicació de les restriccions.

Montero va criticar la «irresponsabilitat» del PP i Vox per presentar esmenes de devolució contra el projecte de pressupostos i va demanar als grups que facilitin la seva tramitació perquè donaran «certesa, confiança i esperança» en la recuperació i permetran canalitzar els fons europeus, augmentar la inversió i reforçar l'estat de benestar.

«Són uns comptes extraordinaris pel context en el qual neixen i per les quanties que contemplen, i és urgent que el país pugui comptar amb ells per aixecar-se i posar-se dret», va argumentar.