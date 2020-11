El Suprem dels EUA mantindrà l'«Obamacare»

Per més que Donald Trump hagi aconseguit instal·lar tres jutges conservadors al Tribunal Suprem i hagi solidificat una contundent majoria 6-3, l'alt tribunal pot no ser plenament el seu aliat, almenys en un dels desitjos del president i del Partit Republicà: tombar la llei de cura accessible, la reforma sanitària popularment coneguda com a «Obamacare». Dimarts, en una vista de dues hores en un cas plantejat pels republicans contra aquesta norma, el president conservador del Suprem, John Roberts, i Brett Kavanaugh, un dels jutges nomenats per Trump, van donar senyals que s'aliaran amb els magistrats progressistes per deixar-la sobreviure.

El repte a l'«Obamacare» ha estat una constant dels republicans des que es va aprovar l'any 2010. Donald Trump va fer campanya el 2016 prometent, com portava anys fent el seu partit, derogar-la i substituir-la, encara que sense oferir un pla concret sobre amb quina norma la substituiria. Al 2017, ja van aconseguir al Congrés despullar-la del «mandat individual» que imposava una multa a qui no estigués assegurat. I no han desistit en el seu desig de desarticular-la, encara que el buit d'alternatives amenaci de posar en perill la salut de milions de nord-americans i de col·locar en el caos un sector que representa una sisena part de l'economia dels Estats units.