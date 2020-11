Brussel·les presenta una estratègia per protegir el col·lectiu LGBTIQ

«Tothom hauria de sentir-se lliure per ser qui és, sense por ni persecució», va avisar ahir la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Comissió Europea, Vera Jourová. Al costat de la comissària d'Igualtat Helena Dalli, va presentar la primera estratègia de la Unió Europea (UE) per impulsar la igualtat entre els col·lectius LGBTIQ (lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, transsexuals, transvestits, intersexuals i queer), que proposa ampliar la llista de delictes europeus per cobrir també el discurs homòfob.

Segons Brussel·les, «és imperatiu que els Estats membres reaccionin amb rapidesa» per revertir una tendència cada vegada més preocupant. «Això no va d'ideologia, de ser homes o dones, sinó d'amor. Aquesta estratègia no va contra ningú. Va de garantir la seguretat i la no discriminació », va insistir Jourová un dia després que el Govern ultranacionalista d'Hongria de Viktor Orban anunciés un polèmic projecte de llei per establir que una mare és «dona» i un pare, «home», el qual vetarà drets a les parelles del mateix sexe.

«Coneixem la proposta. Mai comentem la legislació abans que sigui adoptada, però seguim el seu desenvolupament a Hongria. Les reformes constitucionals sempre han de ser objecte d'un debat ampli, inclusiu i públic, amb temps suficient per a reflectir un consens ampli», va recordar la vicepresidenta. Va destacar que, tot i que el dret de família és competència nacional, els Estats membres han de respectar les seves obligacions internacionals pel que fa al respecte dels drets humans i valors fonamentals en què es basa la UE.



Més acceptació social

L'acceptació social d'aquests col·lectius ha passat del 71% el 2015 al 76% el 2019. Actualment, 21 dels 27 Estats membres -entre ells Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Irlanda o Malta- reconeixen legalment parelles del mateix gènere, mentre quatre països (Dinamarca, Irlanda, Luxemburg i Malta) han incorporat a les seves legislacions procediments de reconeixement de gènere sense requisits mèdics. Però la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i característica sexual encara creix.

Segons l'Agència Europea de Drets Fonamentals, el 2012, el 37% del col·lectiu LGBT se sentia discriminat. Al 2019, aquest percentatge havia repuntat al 43%. «Per a moltes persones LGBTIQ, a la UE encara no és segur mostrar el seu afecte en públic», apunta la Comissió Europea.