«Cap país» està preparat per emmagatzemar la vacuna Pfizer

«Cap» sistema de salut del món està preparat per cobrir les necessitats d'emmagatzematge i transport de la cadena de fred de dues de les vacunes de la covid-19 que actualment es troben en la tercera fase d'assajos clínics, entre elles l'anunciada aquest dilluns per l'empresa farmacèutica Pfizer, segons adverteix el subdirector de l'Organització Panamericana de la Salut, el doctor Jarbas Barbosa.



Nous recursos

En roda de premsa, va explicar que, de les deu vacunes en la tercera fase d'assajos clínics, dues d'elles utilitzen la nova tecnologia «d'utilització del material genètic del virus» i que no hi ha cap altra vacuna en distribució al món que comparteixi aquestes característiques. «Llavors cap sistema de salut al Carib, a Amèrica del Sud, als Estats Units, a Europa estan llestos per manejar aquestes vacunes perquè per a això es necessita tenir un emmagatzematge a -70 °C. Els països hauran de preparar-se», va advertir. El doctor va afegir que les altres vuit vacunes que es troben actualment en fase 3 sí que funcionen amb les cadenes de fred que poden haver-hi a qualsevol país.

Per donar solució a aquest problema, Barbosa va avançar que l'Organització Panamericana de la Salut està parlant amb institucions financeres per enfortir les cadenes de fred dels països, ja que serà necessari aconseguir nous magatzems per conservar-la. No obstant això, va especificar que quan la vacuna arriba a les sales de vacunació no és necessari que es trobi a -70 °C, ja que es pot emmagatzemar entre 2 °C i 8 °C durant un període de fins a cinc dies. «El problema es trobarà en els magatzems centrals i en el transport i aquí ha d'haver-hi una inversió, però aquest és un desafiament per a tothom, ja que per primera vegada tindrem vacunes amb aquestes característiques disponibles», va concretar.