Els empresaris exigeixen al Govern que es «posi les piles» amb el corredor mediterrani

El president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, va demanar ahir al Govern central que «es posi les piles» amb el corredor mediterrani, la infraestructura ferroviària que ha de connectar una de les zones econòmiques més dinàmiques d'Espanya amb França i la resta d'Europa, «per donar-li l'impuls final que li fa falta».

Amb la mirada posada en el 2025 com a data perquè la infraestructura ferroviària litoral estigui acabada o en obres, el moviment #Quierocorredor va tornar a reunir el sector empresarial de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Múrcia i Andalusia per reivindicar aquesta connexió, va informar el diari Levante, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

En aquesta nova cita, que exactament compleix quatre anys, el format va haver de ser reduït per obligació de la pandèmia, a més de traslladar l'acte des de Madrid (on estava previst) fins al Palau de Congressos de València.

Boluda també va defensar que la infraestructura ferroviària ha d'aprofitar l'«ocasió, amb el rigor degut, per obtenir els fons europeus que hi haurà en certa abundància per la reactivació que es busca des de la Unió Europea, per això el govern ha de posar-se les piles per donar-li l'impuls final que li fa falta».



Reivindicació d'anys

A la necessitat del corredor mediterrani també es va referir el fundador i president de Mercadona, Juan Roig, que va defensar abans de l'inici de l'acte que «hauria d'estar fet des d'ahir. No entenc de terminis, però hauria d'estar fet ja». Per això, Roig va afegir que «no tenir l'Espanya circular unida a l'Espanya radial és una animalada des de tots els punts de vista. Portem anys reivindicant la seva arribada».

Pel que fa als fons europeus previstos per a aquest corredor, l'empresari va assenyalar que li sembla «fenomenal que agafin tots els diners de Brussel·les i que facin el corredor mediterrani en dos dies si poden».

A l'acte també va assistir el ministre de Transports, José Luis Ábalos, que va assegurar que assumeix les reivindicacions del moviment #Quierocorredor i va recordar que, si tiren endavant els pressupostos generals de l'Estat, el corredor mediterrani rebrà 1.982 milions d'euros d'inverisó (xifra que s'obté de sumar els pressupostos d'Adif a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia). Ábalos va participar en la taula rodona «L'Espanya de l'acceleració» al costat de Vicente Boluda i el president de Proave, Federico Félix.

Tot i la insistència del presentador Jesús Calleja, Ábalos es va resistir a avalar la data del 2025 com l'horitzó en el qual la infraestructura hagi d'estar acabada o completament en obres. En tot cas, el ministre va coincidir amb els empresaris en què els fons europeus de reestructuració constitueixen una «gran oportunitat» per donar-li un «fort impuls» al corredor mediterrani i es va comprometre a «esforçar-se» per intentar concloure aquesta infraestructura aquell any.Durant la seva intervenció, el ministre ha subratllat que el Corredor Mediterrani té una "gran oportunitat aquest any" amb els fons de reestructuració, dels quals a Espña li correspon 140.000 milions d'euros, ja que es tracta d'una infraestructura que està "molt alineada "amb les exigència d'Europa: lluita contra el canvi climàtic i digitalització.

Per aquest motiu, creu que els recursos que arribin d'Europa són una "bona ocasió" per avançar en aquesta infraestructura ferroviària tan imporant per l'arc mediterrani. "Ara que tenim els recursos tenim el que hem de superar són els terminis", ha dit, i ha apuntat així a qüestions com els estudis informatius per al túnel passant de València o de la doble plataforma a Castelló.

abreujar terminis

Segons la seva opinió cal "abreujar" els terminis d'aquest tipus de procediments i ja es treballa en una reforma en aquest sentit, que permeti "invertir i executar" els fons de reestructuració "com més aviat possible". De fet, el Govern s'ha marcat com a objectiu que tots els projectes que s'emprenguin amb aquests recursos "s'han d'iniciar abans de 2023 i finalitzar en 2026", ha precisat.

En tot cas, el titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha apostat per avançar en el Corredor Mediterrani marcant-"fites" i "sense desconnectar territoris".

El president d'AVE, Vicente Boluda, ha coincidit amb el ministre en què els fons europeus constitueixen una "oportunitat fantàstica" per impulsar el Corredor Mediterrani i ha instat a "aprofitar" aquests recursos per accelerar la infraestructura ferroviària, això sí, sense oblidar que els pressupostos generals de l'Estat han d'aportar també els seus "partides" corresponents.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de PROAVE, Federico Félix, per a qui el Corredor Mediterrani és "fonamental", a més que els productes arriben "més segurs" que per carretera.