La PCR serà obligatòria per a 28 països europeus

El Butlletí Oficial de l'Estat publica aquest dijous la llista de països als viatgers dels quals se'ls exigirà una PCR negativa feta en les últimes 72 hores per entrar a l'Estat. En concret són 28 països de la Unió Europea i Shengen i 37 tercers (com Andorra). Entre els europeus hi ha Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Itàlia o Portugal.