Queixes dels restauradors a Barcelona i Madrid

El Govern espanyol està preparant una bateria d'ajudes destinades al sector de l'hostaleria, un dels més afectats per la crisi sanitària del covid-19 davant el tancament d'establiments per l'increment dels contagis i l'augment de les restriccions de mobilitat.

En concret, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital és el que està liderant els treballs per a concretar aquest pla de suport a bars i restaurants i coordinant a altres ministeris implicats.

Segons va informar El País, l'executiu ja disposa de propostes en ferm amb mesures econòmiques, fiscals i financeres i ha accelerat la definició d'aquests suports, per la qual cosa no descarta trossejar el pla per a aprovar una primera pilota d'oxigen com més aviat millor.



Més bonificacions

Entre les possibles mesures a implementar destaquen bonificacions i exoneracions en les quotes a la Seguretat Social i una ampliació de manca i del termini d'amortització dels crèdits ICO, així com accions per a poder renegociar els lloguers.

Amb aquestes mesures, el sector hostaler, que ha sol·licitat ajudes directes per valor de 8.500 milions d'euros, prendria aire per a fer front a la «dramàtica» situació per la qual travessa a causa dels tancaments imposats per a frenar el covid-19 i aconseguiria garantir la seva supervivència.

De fet, Hostaleria d'Espanya, juntament amb Hostaleria Madrid, l'Associació Madrilenya d'empreses de restauració (AMER) i Marques de Restauració, han registrat aquest dijous un escrit dirigit al president del Govern, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta tercera del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, amb l'objectiu de sol·licitar un pla de suport amb mesures reals que permetin la supervivència de les ocupacions i les empreses de l'hostaleria.

A Barcelona, el Gremi de Restauració va rebutjar ahir la pròrroga aprovada pel Procicat que obliga a allargar 10 dies més el tancament de bars i restaurants, així com cinemes, teatres i gimnasos. A través d'un comunicat, l'associació va indicar que «enfonsar l'economia no és el camí correcte per contenir la pandèmia» i va avisar que la situació al sector és «insostenible». «Més enllà de la retòrica, la realitat és que els restauradors ens sentim abandonats», va apuntar el gremi.

En aquest sentit, l'associació alerta que els diferents locals «no poden trigar ni un dia més a reactivar l'economia» i demana que la represa de l'activitat inclogui l'interior dels establiments i la terrassa i un horari que comprengui els diferents àpats.



Crítiques al Govern

En el mateix comunicat, el Gremi de Restauració va carregar durament contra el Govern, a qui acusa d'estar «desvinculat amb el món real» i «amb el patiment dels professionals autònoms i de les empreses». «L'esperpent de les ajudes al sector evidencia la desesperació de les famílies», apunta. D'altra banda, l'associació opina que les mesures de contenció de la pandèmia «no responen a cap estratègia i que són fruit de la improvisació». «En la reunió del 14 d'octubre [...] se'ns va demanar fer un esforç de 15 dies; amb la pròrroga que es disposen a aprovar avui, seran 40 dies en total», van lamentar.

Mentrestant, l'associació Barcelona Comerç va considerar que la proposta del departament d'Empresa de reobrir les terrasses de bars i restaurants de 13 a 16 hores és «desencertada» i inviable per a qualsevol establiment que vulgui reprendre l'activitat.