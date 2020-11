Sánchez supera el primer tràmit dels pressupostos gràcies a ERC, Cs i Bildu

Pedro Sánchez va aconseguir tirar endavant ahir al migdia el primer tràmit dels Pressupostos Generals de l'any 2021. Els grups de PP, Vox, JxCat, Coalició Canària, Foro Asturias i BNG van presentar esmenes a la totalitat, però no van aconseguir tombar els comptes. El cap de l'Executiu podrà seguir tramitant els pressupostos de l'any que ve gràcies al suport que li van donar els partits que el van ajudar en la seva investidura, entre ells ERC i EH Bildu, i s'hi va sumar Ciutadans. El resultat de la votació va ser 150 vots a favor de les esmenes, 198 en contra i cap abstenció.

El partit d'Inés Arrimadas no va voler aliar-se amb els grups que volien tornar els pressupostos, perquè confia que Sánchez finalment agafi la seva mà «moderada» i abandoni els republicans i els abertzales. Quelcom impossible si es té compte la pressió que Podem, soci del Govern de coalició, ERC i Bildu estan decidits a fer per mantenir el «bloc de la investidura» i l'esperit d'esquerres a les polítiques que s'aprovin des de la Moncloa.

El debat d'aquests dos dies a la cambra baixa ha estat monopolitzat per aquest intent de treure Ciutadans de l'equació i també per la indignació provocada a l'oposició de dretes pel «sí»als pressupostos que el líder d'EH Bildu, Arnaldo Otegi , va anunciar dimecres quan tot just començava la primera sessió al Congrés. Fins i tot va provocar que el president d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, mostrés a Twitter el seu desacord per aquest suport.

Segons el calendari previst, els pressupostos quedaran aprovats definitivament a principis de gener, quan també hagin passat pel Senat. Encara segueixen vigents els que l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va elaborar el 2018 en el Govern de Mariano Rajoy. De fet, els terminis són tan justos que Sánchez haurà de fer una «pròrroga tècnica» al gener fins que estiguin aprovats seus primers comptes, que blindaran la seva presidència dos anys més, com a mínim.



La posició del PP

Després de la votació, el president del PP, Pablo Casado, va lamentar el resultat de la votació perquè creu que els comptes que ha elaborat la Moncloa són un «malbaratament» i provocaran un elevat dèficit, com li va passar al Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Casado va lamentar que Bildu s'hagi convertit en un «soci prioritari» per a Sánchez, a qui va acusar de «pagar-los» amb l'«acostament de presos etarres». També va criticar que hagi «exclòs l'espanyol com a llengua vehicular» després de la negociació amb ERC i plantegi «una pujada massiva d'impostos a les classes mitjanes i treballadores» per acontentar els seus «socis radicals de Podem». Segons Casado, el seu partit no pot avalar aquests pressupostos perquè «seria donar un cop de mà a un precipici», «una hipoteca per a les futures generacions».

Per part seva, el portaveu parlamentari morat, Pablo Echenique, va fer una al·locució molt dura contra Inés Arrimadas per fer, va afirmar, l'«enèssim gir de timó» buscant «una línia vermella» que li serveixi com a «excusa», ja que la líder de Ciutadans va exigir dimarts eliminar l'acord entre PSOE, Podem i ERC per blindar la immersió lingüística a Catalunya i que el president del Govern es comprometi per escrit a no facilitar un referèndum d'independència.