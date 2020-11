Trump intensifica la seva guerra amb la Fox

El president dels Estats Units, Donald Trump, està profundament enfadat amb la seva cadena de televisió amiga, la conservadora Fox News, des que durant la cobertura electoral van tenir importants topades i dilluns passat va tallar una roda de premsa de la secretària de premsa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en la qual va repetir la negativa del president nord-americà a acceptar la derrota i va repetir les acusacions de frau electoral sense mostrar proves.



Suposada caiguda d'audiència

Ahir, el president en funcions es va dedicar a retuitejar missatges d'usuaris a Twitter en què es criticava la cadena de televisió. En la majoria de tuits, els internautes parlaven de passar-se a la informació oferta per altres cadenes com Newsmax o OANN davant la suposada falta de veracitat mostrada per la Fox. Trump es va referir en un tuit a una suposada caiguda d'audiència de la cadena.

Mitjans nord-americans van informar la setmana passada que Trump va arribar a trucar al magnat de la comunicació Rubert Murdoch per demanar-li una rectificació després que la cadena informés de la victòria del seu contrincant Joe Biden a l'estat d'Arizona. Després, des de la Casa Blanca, va demanar als periodistes de la cadena que no es referissin a Biden com a president electe.