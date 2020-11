La utilització de fàrmacs irromp en els adolescents de la Unió Europea

El tabac i l'alcohol continuen sent dues de les substàncies de més fàcil accés per als joves europeus. En general, però, els adolescents de 15 i 16 anys fumen i beuen menys que abans, tot i que la tendència en l'ús de medicaments i analgèsics per «col·locar-se» i les noves addiccions al joc i a les xarxes socials són «preocupants». Són algunes de les conclusions sobre les quals llança la veu d'alarma l'informe que va publicar ahir l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies sobre l'experiència i percepció dels estudiants sobre les diverses substàncies.

El document, que es realitza periòdicament des de 1995, es basa en les respostes aportades l'any passat per 99.647 adolescents de 15 i 16 anys de 35 països europeus (3.557 d'ells espanyols), un col·lectiu clau per avaluar l'inici dels joves en l'ús de substàncies. Segons el mateix, un de cada sis estudiants europeus (17%) declaren haver consumit alguna droga il·legal almenys un cop a la vida, tot i que el percentatge oscil·la entre el 4,2% a Kosovo i el 29% de la República Txeca, 28% d'Itàlia, el 24% de França i el 23% d'Espanya.

El cànnabis continua sent la més consumida. El 16% dels joves declaren haver-lo provat almenys una vegada a la vida (23% a Espanya) i el 7,1% en l'últim mes. El 2,4% asseguren a més haver-ho fet abans dels 13 anys, amb una major proporció de nois que de noies. A més, tres de cada 10 pensen (33%) que es tracta d'una substància de fàcil accés, molt més que altres drogues.



Sedants i anabolitzants

Encara que hi ha diferències importants entre els estats membres pel que fa a la prevalença en la utilització de medicaments, l'Observatori Europeu considera que es tracta d'una tendència preocupant. «La utilització de productes farmacèutics amb finalitats no mèdiques -sense recepta o recomanació mèdica- és considerada a nivell mundial com un problema emergent important que ha de ser monitoritzat», adverteix l'anàlisi. El 9,2% dels estudiants afirmen haver-los utilitzat.