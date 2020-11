El consolidat triomf de Biden i l'avanç de la pandèmia tomben la ficció de Trump

Mentre Donald Trump i els seus més estrets aliats continuen amb la seva perillosa i destructiva versió alternativa dels fets sobre unes eleccions en què el republicà ha estat derrotat per Joe Biden, la realitat segueix el seu curs. El recompte de vots segueix consolidant el triomf del demòcrata i ahir diversos mitjans ja van donar per tancada la contesa. Després dels triomfs de Biden a Arizona i Geòrgia, durant més de dues dècades bastions conservadors, el president electe ha arribat als 306 vots al col·legi electoral. Mentrestant, Trump, declarat per aquests mitjans guanyador a Carolina del Nord, es queda amb 232. El republicà, a més, ha rebut cinc milions de sufragis menys en el vot popular.

No és només la realitat de les urnes la que porta la contrària al mandatari. Es propaga amb força als Estats Units la pandèmia de coronavirus, la gravetat de la qual Trump ha minimitzat i menyspreat. The Washington Post va revelar que més de 130 agents del Servei Secret, pràcticament el 10% del cos encarregat de protegir el president i el vicepresident, s'han contagiat del virus o han hagut de posar-se en quarantena. I la seva exposició s'atribueix en part a l'agenda intensa de mítings multitudinaris que va organitzar Trump a la recta final de la campanya (10 en els dos últims dies). També, al fet que els agents s'han vist forçats a treballar en una Casa Blanca en què el president i el seu cercle proper d'assessors han ignorat, fins i tot malgrat els seus contagis, normes bàsiques de protecció com l'ús de mascaretes.

Tota l'aposta de Trump s'ha centrat en la vacuna i ahir va rebre informació sobre l'Operació Warp Speed, però aquí també hi havia senyals del seu enfocament polititzat. El doctor Anthony Fauci no estava convidat a participar-hi, tot i que la seva veu és la referència i la seva experiència és indispensable en aquest moment. Dijous als EUA es va registrar la xifra rècord de 152.000 positius; les hospitalitzacions van pujar a gairebé 68.000 i un dia més va haver-hi més de 1.000 morts.



Arizona i els «comicis més segurs»

La pandèmia és la prioritat per a Biden, el triomf del qual s'ha consolidat després de les dades d'Arizona i Geòrgia. En el primer estat el marge d'avantatge sobre Trump ha quedat reduït a 10.000 vots, menys que quan la setmana passada l'agència AP i Fox ja el van declarar guanyador allà, però són suficients per certificar un moviment, com el de Geòrgia, vinculat en bona part a canvis demogràfics i a un reforçat activisme, que creen per als demòcrates un full de ruta per a potencials conquestes futures a estats que durant dècades han estat dominats pels conservadors.



Demanda retirada

Aquesta realitat és tan incontestable que l'equip legal de Trump ha retirat una demanda que tenia presentada a Arizona. Les d'altres estats determinants en la victòria de Biden segueixen desinflant-se. A Pennsilvània, una firma d'advocats que havia estat defensant les acusacions infundades de frau del president va anunciar ahir que abandona el cas. I, en un recordatori de l'esperpèntica campanya contra les eleccions legals, un grup de votants republicans que intenta que no es certifiquin els resultats de Pennsilvània ho han fet sense presentar proves de frau, només amb la surrealista promesa de presentar-les en un futur proper.