Dos naufragis de pasteres causen la mort de gairebé 100 immigrants a les costes de Líbia

Un naufragi davant de les costes líbies va causar almenys 20 morts, unes hores després que 74 persones perdessin la vida en un altre, segons va informar Metges Sense Fronteres (MSF). Els equips de MSF a la ciutat de Sorman (nord-est) van rescatar «tres dones, úniques supervivents d'un altre naufragi en què 20 persones es van ofegar», va explicar l'oenagé al seu compte Twitter. «Rescatades per pescadors locals, es trobaven en estat de commoció i aterrides. Van veure desaparèixer els seus éssers estimats sota les onades, van morir davant els seus ulls», segons Metges Sense Fronteres.



Segon naufragi

Poc abans, l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) va anunciar que un altre naufragi davant les costes de Líbia va causar la mort d'almenys 74 migrants. «Membres de l'OIM van informar d'un terrible naufragi que va causar almenys 74 morts davant de Juma», ciutat costanera a uns 180 quilòmetres a l'est de Sorman, va explicar l'agència de l'ONU. Guardacostes libis i pescadors van aconseguir rescatar 47 supervivents, així com 31 cadàvers.

Des de principis d'any, almenys 900 persones han mort al Mediterrani durant aquests intents d'arribar a Europa, calcula l'OIM. Altres 11.000 persones com a mínim han estat enviades de tornada a Líbia.



Setmana tràgica al mar

Durant la setmana, sis persones més, entre les quals hi havia un nadó de només 6 mesos, van perdre la vida davant de les costes de Líbia quan es va trancar el fons de la seva precària embarcació en la qual eren arrossegats cap al vaixell de Proactiva Open Arms. L'oenagé va aconseguir rescatar prop de 100 migrants que van aconseguir sobreviure després d'un rescat que van qualificar com dels més difícils i durs. «He perdut el meu nadó. He perdut al meu nadó», eren els crits desesperats de la mare que va perdre el seu nadó de sis mesos en aquest naufragi al Mediterrani.



Dures imatges

Les imatges, compartides per l'oenagé mostraven amb cruesa l'horror del drama migratori que segueix passant cada dia al mar Mediterrani. Tot i l'esforç de l'equip mèdic a bord dei vaixell, el petit, que va ser rescatat encara amb vida però en aturada cardiorespiratòria, no va resistir i va morir abans de la seva evacuació urgent del vaixell.

L'embarcació d'Open Arms, l'únic vaixell humanitari que a hores d'ara es troba a la zona entre Líbia i Itàlia, ha estat autoritzatda per les autoritats italianes per dirigir-se a Trapani, a Sicília, amb 259 persones a bord -12 dones, 247 homes i 80 menors, 76 dels quals no estan acompanyats.

Després d'aquests rescats, Open Arms i l'ONG Emergency, que presta el servei mèdic al vaixell, van emetre un comunicat en què afirmaven que «al Mediterrani central la situació és insostenible» i que «cada vegada és més urgent un mecanisme de recerca».