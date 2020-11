Els metges demanen el «cessament immediat» de Fernando Simón «per la seva incapacitat manifesta»

L'Assemblea del Consell General de Col·legis de Metges (CGCOM), que agrupa els 52 Col·legis de Metges d'Espanya, ha aprovat sol·licitar el «cessament immediat» de Fernando Simón com a director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, «per la seva incapacitat manifesta i prolongada al llarg de l'evolució de la pandèmia per Covid-19». «És urgent un cop de timó en la gestió de la pandèmia, que requereix la posada en escena d'un comitè d'experts independent», afirma.

L'Organització Mèdica Col·legial, que també sol·licita «una rectificació pública de les últimes declaracions», recorda que ha manifestat el seu desacord i malestar per declaracions efectuades per Simón en les seves compareixences per informar sobre l'evolució de la pandèmia.

Així, concreten que estan en desacord amb «afirmacions com que s'estaven fent totes les proves diagnòstiques als contactes estrets de sanitaris infectats als equips assistencials en etapes amb una gran incidència de contagis de professionals, la posada en marxa de guies de reincorporació a la feina sense garanties ni per al professional ni per al ciutadà, discrepàncies clares sobre la situació de la pandèmia i les mesures a prendre, i sobretot, l'absència d'un comitè d'experts compost per professionals reconeguts, independent i transparent, així com l'absència d'un sistema d'avaluació per millorar la resposta a brots de Covid-19 en coincidència amb altres agents sanitaris».

Però, segons assenyalen, unes declaracions fetes en la roda de premsa de dijous passat són les que han motivat aquesta petició de cessament, «unes declaracions en què literalment expressa, sobre el nombre de contagis dels professionals sanitaris que 'ara els professionals sanitaris tenen un aprenentatge respecte a la primera onada. Els gestors fan millors circuits d'assistència als hospitals. I òbviament, els sanitaris tenen un millor comportament evitant contagiar-se fora del seu espai de treball'».



«Ignorància manifesta»

«Aquestes declaracions, fetes des del coneixement dels danys que la pandèmia per la Covid-19 ha deixat i està deixant sobre els sanitaris en general i sobre els metges en particular, i que ens situen al capdavant d'infectats d'entre els països del nostre entorn, no només suposen un acte de desmotivació, incomprensió i absència de sensibilitat –continuen en el comunicat–, sinó que expressen una ignorància manifesta de les condicions de feina a què ens hem vist sotmesos (absència d'equips de protecció individual, falta de proves diagnòstiques, etc.), i de la responsabilitat i la vocació amb què milers de companys i companyes estan desenvolupant la seva activitat des del professionalisme mèdic i des de l'acció col·laborativa estreta amb la resta de les professions sanitàries».

Recorda que són 72 metges els que han mort en l'exercici assistencial des de març, mentre que «centenars de companys lluiten diàriament per superar les seqüeles de la infecció, i milers continuen lluitant per contrarestar els efectes d'una pandèmia com no havíem conegut. Professionals a qui se'ls demana sacrifici, apel·lant a la seva vocació i dels quals s'abusa pel seu compromís amb el pacient i amb la societat», afirmen.

A més, recorden que la professió «reclama insistentment que la infecció pel virus SARS-Cov-2 sigui reconeguda com a malaltia professional i que sigui professió de risc».