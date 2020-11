Espanya suma 21.371 casos i 308 morts i la incidència baixa

Les comunitats autònomes van notificar ahir al Ministeri de Sanitat 21.371 nous casos de COVID-19, 8.775 d'aquests diagnosticats en un dia. Això suposa una xifra inferior respecte als 22.516 del mateix dia de la setmana anterior. La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.458.591 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 498, enfront de 504 del dijous i 525 del divendres passat, amb un total de 234.280 positius en dues setmanes anteriors. Dels 8.775 positius diagnosticats, 789 s'han produït a Andalusia, 630 a Aragó, 664 a Astúries, 111 a Balears, 93 a les Canàries, 226 a Cantàbria, 123 a Castella-la Manxa, 28 a Castella i Lleó, 1.208 a Catalunya, 45 a Ceuta, 275 a Comunitat Valenciana, 311 a Extremadura, 672 a Galícia, 1.519 a Madrid, 16 a Melilla, 383 a Múrcia, 218 a Navarra, 1.293 al País Basc i 171 a La Rioja. En l'informe d'ahir es van afegir 308 noves morts, en comparació amb els 356 de dijous i 347 de divendres passat. D'altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar, des de Navarra, que el govern incrementarà a 10.001 el nombre de places de Metges Interns Residents (MIR) per infermeria o farmàcia per tal donar suport a les comunitats autònomes en la gestió de la crisi sanitària i preparar la campanya de vacunació. Representa un 3,2% més de places que aquest any. Les proves selectives es faran el 27 de març del 2021 «de manera que els nous sanitaris en formació es podran incorporar amb diversos mesos d'antelació per donar suport a l'atenció especialitzada que presten els serveis del conjunt de comunitats autònomes», va detallar.