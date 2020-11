Guerra Arrimadas-Rivera pel suport de Cs als comptes

Inés Arrimadas ha viscut uns darrers dies complicats. Ha patit (i seguirà patint en les properes setmanes) la pressió de Podem, ERC, Bildu i altres partits d'esquerres perquè retiri la mà que ha estès a Pedro Sánchez per negociar els Pressupostos Generals del 2021. Però la veu més eixordadora i que pot haver-li fet més mal ha arribat des del seu propi entorn. El seu padrí polític i antecessor a la presidència de Ciutadans, Albert Rivera, va fer unes declaracions dijous en què criticava que sigui tan «laxa» amb «tota la banda» de Sánchez: «Bildu, ERC, Podem al Govern... L'única bona notícia és haver marxat».

«Saben que jo no aguanto ni un minut donant suport a coses en què no crec. La dignitat a la vida, quan la perds, no es recupera. Veig tot el que passa i dic: 'Ai, per Déu, sort que vaig dimitir'. Si he d'aguantar tot això, he d'anar escortat davant dels meus votants. És clar, perquè com els havia dit que no faria tot això, que era un perill, si faig tot el contrari...» , va afirmar Rivera en un acte en el qual estava promocionant el seu llibre.

Arrimadas no va voler callar i ahir, en ser preguntada per les declaracions de Rivera, la dirigent liberal es va reafirmar en la seva estratègia de diàleg amb Sánchez i va assegurar que seguirà aplicant-la perquè creu que és «el correcte» i els espanyols «ho agraeixen molt». «Hem entès l'excepcionalitat del moment. En plena pandèmia cal seure a parlar», va destacar.

«Sé que nosaltres estem fent el que ningú més vol fer. Tenim l'opció de PP i Vox, que criden molt. El fàcil és la polarització, la cridòria, el 'no sec amb tu', però estem fent el correcte», va assegurar Arrimadas, que té la intenció de rendibilitzar els 10 escons que té buscant el seu espai i venent-se com la via moderada que pot allunyar Sánchez dels «radicals». Els pares sempre ens sorprenem de la rapidesa amb què creixen els fills, oi, Rivera?