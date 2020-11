L'ex-número dos d'Interior es mostra més ferm en acusar Fernández

L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i el que va ser el seu número dos, Francisco Martínez, van mantenir ahir les seves posicions contràries respecte al coneixement del primer sobre l'operació Kitchen, amb la qual el 2013 es va espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas per intervenir-li la documentació comprometedora per al partit que tingués. Fonts presents en aquest acarament van assenyalar que l'exsecretari d'Estat de Seguretat va exposar de forma més contundent els seus arguments en defensa dels missatges que assegura que li va enviar l'exministre i dels quals va deixar constància en un notari.

Tots dos es van asseure davant el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón amb distància de seguretat i mascareta. Una vegada que, com el jutge els va indicar, van deixar de mirar-lo i van començar a dirigir-se l'un a l'altre, es van viure alguns moments de tensió. El magistrat va arribar a demanar calma a l'exministre.

Martínez va insistir que va conèixer a través de Fernández Díaz l'existència de Sergio Ríos, el xofer de l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas, que va col·laborar amb la policia espiant el seu cap per 2.000 euros mensuals dels fons reservats. I va defensar l'autenticitat dels missatges, mentre que Fernández Díaz va assegurar que estaven «manipulats», cosa que va portar el primer a preguntar-li si creia que ell era un pirata informàtic i si li estava imputant un delicte.



L'embolic del mòbil

L'exministre, que va intentar defensar-se dels missatges negant utilitzar la «k» en la seva escriptura habitual, va topar amb el fet que Martínez va demanar que mostrés com apareixia al seu telèfon un contacte que havia de començar per «C», però ho feia amb «K»: « Cañizares». Fernández ho va admetre, però ho va justificar dient que era per diferenciar-lo d'altres noms.

Tampoc podia negar-ho, perquè el seu telèfon mòbil va protagonitzar la jornada a la seu judicial. Després de la seva declaració com a imputat el passat dia 30, es va comprometre a portar el seu telèfon anterior per ajudar a acreditar que ell no havia enviat els polèmics missatges al seu número dos. No obstant això, només volia mostrar-lo al jutge, que finalment es va veure obligat a requerir-l'hi formalment.



Un telèfon diferent

Segons va explicar l'advocat de Fernández Díaz, Jesús Mandri, el lliurarà, però aquest mòbil no és el que tenia el 2013, ja que no el conserva. En qualsevol cas, va afegir que havia aportat una prova pericial que qüestiona l'autoria dels missatges i té en compte altres que Martínez hauria creuat amb el notari que va donar fe dels que atribueix a l'exministre, en què el lletrat va explicar que es parla d'esborrar-ne alguns, la qual cosa entén que qüestiona l'autenticitat de tots.

Fernández Díaz va responsabilitzar el seu ex-número dos de la seva imputació, la qual cosa va atribuir a l'animadversió que ha de tenir contra ell, extrem que va ser negat contundentment per l'al·ludit. L'exsecretari d'Estat va assenyalar que si li volgués mal no hauria anat a Barcelona a ajudar-lo a preparar la seva compareixença davant el Parlament.



Remetre's a Pérez de los Cobos

L'exministre va tornar a optar pel desconeixement com a estratègia de defensa, fins i tot en relació amb els fons reservats, malgrat que, com li va recordar en un moment de l'acarament Martínez, era ell l'encarregat de comparèixer a la comissió de secrets oficials del Congrés com a màxim responsable d'aquests pagaments. L'expolític català es va remetre a la declaració que el proper dia 17 ha de fer el coronel Francisco Pérez de los Cobos.

En el que el jutge no va permetre que aprofundissin els participants en l'acarament és en la línia que va intentar obrir Martínez que havien estat «abandonats» pel partit, ja que aquesta circumstància no té transcendència per a la causa, segons es va encarregar de recordar-los el jutge Garcia-Castellón.