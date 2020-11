L'Exèrcit del Marroc inicia una operació contra el Front Polisario al Sàhara

L'Exèrcit marroquí llançat una operació militar a la franja desmilitaritzada de l'extrem sud del Sàhara. Segons va explicar Rabat, les Forces Armades del Marroc s'han desplegat a la zona de Guerguerat, fronterera amb Mauritània, per garantir la lliure circulació de persones i béns, després de setmanes de bloqueig per part d'activistes sahrauís i de «provocacions» atribuïdes des de Rabat al Front Polisario.

L'Estat Major de les Forces Armades va anunciar ahir en un comunicat que després del bloqueig efectuat per «una seixantena de persones» i, donada la limitació que aquesta acció ha suposat per a la circulació a través d'aquest pas -considerat «il·legal» pel Polisario-, s'ha establert un «cordó de seguretat». Aquesta operació, segons va explicar l'Exèrcit, «no és ofensiva ni té cap tipus d'intenció bèl·lica», de tal manera que es pretén «evitar tot contacte amb persones civils i no recórrer a les armes excepte en cas de legítima defensa», establia el comunicat recollit per l'agència de notícies oficial MAP.



Una resposta «com cal»

Per la seva banda el Front Polisario va acusar el Marroc de violar l'acord d'alto el foc signat el 1991 i va anunciar que les seves forces han respost a una agressió marroquina a Guerguerat. «La guerra ha començat. El Marroc ha liquidat l'alto el foc» signat el 1991, va afirmar el cap de la diplomàcia sahrauí, Mohammad Salem Ould Salek,

En un comunicat, el Polisario va assegurar que «l'Exèrcit marroquí ha obert tres bretxes i ha traspassat el mur» de separació que va ser construït al desert, que està considerat el més llarg del món. «Les forces de l'Exèrcit Popular d'Alliberament sahrauí han responst com cal a auest atac», va afegir la nota sense oferir altres detalls.

La nota de les Forces Armades va arribar acompanyada d'una altra emesa pel Ministeri d'Afers Exteriors en què el Govern va acusar el Front Polisario de dur a terme «provocacions greus i inacceptables» que justifiquen que les autoritats marroquines hagin decidit actuar «amb respecte a les seves atribucions» i «en perfecta conformitat amb la legalitat internacional».

El Govern, que no va al·ludir a l'operació militar, va al·legar que no li queda «una altra opció que assumir les seves responsabilitats» per garantir la lliure circulació a Guerguerat i posar fi a uns bloquejos que s'haurien iniciat el 21 d'octubre, i que segons Rabat, tenen atrapats 200 camioners des de fa tres setmanes. La regió de Guerguerat ja va ser centre de grans tensions entre el Polisario i el Marroc a inicis del 2017.Segons el ministeri marroquí de Relacions Exteriors, el Polisario i les seves milícies "es van introduir a la zona des del 21 d'octubre i van dur a terme actes de vandalisme, van bloquejar el trànsit i van assetjar de manera permanent als observadors militars de la Minurso", la missió de l'ONU per al Referèndum al Sàhara Occidental.

Aquest bloqueig, així com el suposat "assetjament" a membres de la missió de pau de l'ONU (MINURSO), constitueixen segons el parer de Rabat "veritables actes premeditats de desestabilització que alteren l'estatus de la zona, violen els acords militars i representen una amenaça real per al manteniment de l'alto el foc ".

El Ministeri d'Exteriors del Marroc ha apuntat que durant aquestes setmanes ha estat en contacte tant amb països veïns com amb les Nacions Unides, confiant en els "bons oficis" tant de la MINURSO com de l'secretari general de l'ONU, António Guterres. No obstant això, les crides a la calma "han estat en va", ha agregat.

El Front Polisario, que controla l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), ja va denunciar dilluns l'enviament de forces del Marroc a la zona del pas de Guerguerat i ha avisat que respondria "amb fermesa" a qualsevol "agressió", advertint que suposaria "la fi de l'alto el foc" i l'inici d ' "una nova guerra total a la regió".