Nou rècord a Itàlia amb gairebé 41.000 casos de COVID nous

Itàlia va encadenar ahir un nou rècord diari de contagis amb gairebé 41.000 més en l'última jornada, si bé les autoritats apunten que la transmissió del coronavirus sembla estar començant a alentir-se, la qual cosa seria resultat de les mesures restrictives adoptades en les últimes setmanes. Segons el Ministeri de Salut, durant el dia d'ahir van detectar-se 40.902 positius entre els gairebé 255.000 test realitzats, enfront dels gairebé 38.000 contagis d'entre 234.600 proves diagnòstiques del dia anterior. A més, hi ha hagut altres 550 decessos, una dada inferior als 636 del dijous. Amb això, la pandèmia deixa ja a Itàlia 1.107.303 casos i 44.139 víctimes mortals, mentre que gairebé 400.000 persones han superat la covid-19, amb 11.480 més que han rebut l'alta en l'últim dia. Ahir hi havia 30.914 pacients hospitalitzats amb símptomes, 1.041 més, mentre que a l'UCI n'hi ha internats 3.230, amb 60 ingressos més. En el seu últim informe de situació, l'Institut Superior de Sanitat i el Ministeri de Salut van ressaltar que encara que l'epidèmia «està intensificant-se en gravetat a causa de l'augment de l'impacte en els serveis assistencials, mostra una lleu reducció en la transmissió respecte a la setmana anterior». Malgrat que «continua sent molt elevada, podria constituir un senyal precoç de l'impacte de les mesures de mitigació, introduïdes a escala nacional i regional el 25 d'octubre», precisa el document, segons l'agència Adnkronos.