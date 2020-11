El principal assessor de Johnson abandona el Govern britànic

Dominic Cummings, l'home més poderós i odiat del Regne Unit, ha deixat de sobte el Govern britànic. Cummigns havia anunciat la seva «retirada» per a finals d'any, però ahir a la tarda va abandonar definitivament la residència oficial de Downing Street carregant una caixa de cartró. El principal assessor de Boris Johnson i la figura que ha contribuït a canviar per sempre el Regne Unit, amb la campanya per treure el país de la Unió Europea, ha perdut la batalla interna que lliuraven els membres de l'equip del primer ministre. La seva sortida suposa el debilitament en les decisions governamentals dels «kamikazes» del Brexit.

Cummings havia anat movent els fils de poder, exigint total submissió a les seves ordres i anul·lant l'autonomia i gestió dels ministres del Gabinet. La seva brutal manera d'actuar, saltant-se les normes, acomiadant sense contemplacions alts càrrecs del funcionariat o menyspreant el Parlament (va arribar a qualificar de «babaus útils» els propis diputats conservadors defensors del Brexit), li ha fet guanyar-se molts enemics, incloses persones molt properes a Johnson, com la seva promesa, Carrie Symonds. El Govern es mou «cap a una fase diferent», va afirmar el ministre de Transports, Grant Shapps en comentar la sortida de l'assessor de Johnson.



Gestió caòtica

Cummings havia anticipat al gener la seva intenció d'anar-se'n a finals d'any, però la sortida s'ha precipitat després de la dimissió presentada aquesta setmana per un dels seus més estrets col·laboradors, Lee Cain, com a director de comunicacions del Govern. Tots dos pertanyen a Vote Leave, una organització que va dirigir la campanya del referèndum del Brexit i a la qual Johnson va instal·lar a Downing Street, entregant-los les claus de l'administració del país i mostrant-los la màxima confiança.Cummings havia demostrat saber guanyar a les urnes amb eslògans enganyosos i populistes. Va aconseguir el triomf de l' 'brexit' i l'aclaparadora victòria electoral de Johnson el passat mes de desembre, amb el 'Get Brexit Done', però la gestió governamental sota el seu assessorament ha estat, com reconeixen fins i tot els seus simpatitzants, ineficient i caòtica.

Aquest estiu Cummings va haver de convocar una roda de premsa per explicar per què en ple confinament s'havia saltat la prohibició expressa de Govern i havia viatjat a nord d'Anglaterra. El repudi dels ciutadans davant la seva arrogància i falsedat, va destruir la popularitat de Johnson, que en lloc de cessar-lo el va defensar.

Va ser també llavors quan el públic va començar a preguntar-se pel poder d'un personatge tenebrós, que ningú havia votat ni elegit i la mà estava darrere de la polèmica agenda de l'Executiu de liquidar la BBC, delmar el poder judicial, desmantellar la cúpula de l'administració pública o endurir encara més les mesures d'asil.

Descontent i rebel·lió

El fer de Cummings també ha deteriorat les relacions del primer ministre amb el Partit Conservador, a què l'assessor no pertany. En un any, i tot i explicar una gran majoria a la Cambra dels Comuns, ja s'han produït diverses rebel·lions de diputats 'tories' descontents amb mesures de Govern, que ningú sap del cert qui pren, o a qui demanar responsabilitats.Fins i tot han començat a circular cartes entre el grup parlamentari demanant una nova elecció de líder. De moment és només un avís a Johnson que les coses han de canviar.