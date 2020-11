Un Donald Trump dubitatiu gairebé admet la seva derrota davant Joe Biden

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat a punt de reconèixer que ha perdut les eleccions del 3 de novembre davant Joe Biden, que s'ha imposat amb 306 vots electorals després de sumar Geòrgia. Va ser en una compareixença davant la premsa en la qual, dubitatiu, va dir «qui sap quina administració hi haurà, el temps ho dirà».

En la compareixença, anunciada com a roda de premsa però en la qual no va admetre preguntes, no va fer referència directa als resultats de les eleccions ni va assumir la seva derrota.

El líder dels republicans es va centar en la pandèmia i, en un moment en què parlava de possibles nous confinaments per frenar les infeccions, va fer servir una expressió dubitativa. «Aquesta administració no anirà a un confinament. Esperem que la... passi el que passi en el futur, qui sap quina administració hi haurà, el temps ho dirà», va dir.

Els periodistes presents, que esperaven per fer-li preguntes, van protestar quan, a la fi de la seva declaració, Trump es va girar i va marxar.

«Quan admetrà que ha perdut les eleccions, senyor?», van cridar alguns reporters mentre Trump abandonava el Jardí de les Roses sense fer comentaris.

Trump no parlava públicament des del 5 de novembre, quan va afirmar falsament haver guanyat i va dir que li havien «robat» les eleccions, com va fer la nit mateixa dels comicis.

Des de llavors, ha recorregut a Twitter per reiterar les seves acusacions infundades de frau i donar compte de demandes judicials per impugnar els resultats.

«Aquestes eleccions van ser falsejades!», va tuitejar el divendres, després d'anunciar que podria «intentar passar i saludar» els seus partidaris en l'acte de protesta organitzat aquest dissabte a Washington per recolzar les seves denúncies.

Diversos grups sota els lemes «Pareu el robatori», «Marxa del milió de MAGA» (en al·lusió a l'eslògan de Trump, Fer gran als Estats Units una altra vegada, Make America Great Again) i «Dones per Estats Units Primer» tenen van fer ahir manifestacions a la capital.

Així, Trump i els seus seguidors viuen aliens al fet que autoritats electorals de tot el país han assegurat que aquestes han estat «les eleccions més segures de la història» i van subratllar que «no hi ha evidència» de vots perduts o canviats, ni de sistemes de votació alterats. Aquest mateix divendres, un jutge de Michigan va desestimar noves acusacions de frau a l'estat.