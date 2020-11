La fallera que volia ser esposa del Daesh

Es diu Cristina Amparo B.G., té 24 anys i fins fa poc més de dos era una jove més de Cullera, que fins i tot pertany, des de fa gairebé 10 anys, a una de les 15 comissions falleres de la localitat i treballava com a cuinera en un dels restaurants més reconeguts del municipi. La presumpta jihadista detinguda dimecres passat al seu apartament de la platja de Sant Antoni de Cullera, tal com va avançar Levante-EMV, va ingressar dijous a la presó per ordre de la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, després de constatar que Cristina B.G. pretenia viatjar a finals d'aquest mes de novembre a Síria –ja tenia comprat el bitllet–, on pretenia integrar-se en les files del Daesh «com a esposa d'un mujahidí i convertir-se en màrtir».

El seu alt grau de radicalització, que va iniciar tota sola després dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils d'agost de 2017, ha sorprès els experts en terrorisme islamista de la Policia Nacional, ja que no és habitual aquest procés en una dona espanyola sense arrels musulmanes, i més en aquest moment, ja que les organitzacions terroristes a la zona de Síria i Iraq estan en decadència des de fa dos anys.

De fet, Cristina B. G. és la primera espanyola detinguda per pretendre unir-se als grups terroristes assentats a Síria des de febrer de 2017, quan va ser arrestada a Alacant la murciana Dolores Hidalgo quan estava a punt de viatjar a la zona de conflicte amb els seus quatre fills. Hidalgo està condemnada a cinc anys de presó. Segons va recordar la Direcció General de la Policia Nacional, són vuit les dones arrestades des 2014 en aquestes circumstàncies.

La jove s'havia convertit a l'Islam temps enrere i utilitzava habitualment el nicab, el mocador al cap. A més, havia trencat el vincle amb moltes de les seves amigues i el procés de radicalització anava deixant prou mostres perquè arribés a oïdes de la Brigada d'Informació de la Prefectura Superior de Policia de València, que va començar a sotmetre-la a vigilància fa mesos, després de comprovar que havia intentat radicalitzar les seves amigues fent-los arribar la propaganda.



Va enviar 5.000 ? al Daesh

El gener de l'any passat, segons va informar la policia, va viatjar a Turquia i va entrar en contacte «amb membres de les estructures jihadistes assentats al nord-oest de Síria». Després del seu retorn a Cullera, «va continuar mantenint de forma permanent aquestes interaccions i va arribar a enviar prop de 5.000 euros a membres de Daesh a través de facilitadors assentats en aquest país».

L'ara empresonada va mantenir converses constants «amb els combatents terroristes, als quals animava a continuar amb la jihad violenta i als quals s'oferia com a esposa». En concret, pretenia viatjar a Idlib per casar-se amb un mujahidí resident en aquesta ciutat siriana, a qui havia conegut el setembre passat a través de les xarxes socials.

Des d'aquest moment, va deixar la seva feina com a cuinera i es va dedicar en exclusiva a reunir diners «per mitjà d'il·lícits penals» per costejar-se el viatge a Síria. El seu pla era viatjar a Idlib a través de Turquia, amb documentació falsa per camuflar la seva nacionalitat espanyola i l'ajuda d'un dels passadors del Daesh.

La investigació policial, en què han participat la Comissaria General d'Informació i les brigades d'Informació de València i Màlaga, amb el suport del CNI i d'Europol, ha permès saber que aquesta radicalització va començar després dels atemptats de Barcelona, comesos el 17 de agost de 2017: l'ara empresonada va realitzar més de 150 consultes per internet, a la recerca de documentació salafista, entre ella, la guia de la jihad.

Els agents han realitzat vigilàncies físiques i telemàtiques, així com seguiments i intervencions telefòniques i de publicació en xarxes socials. La seva intensa activitat i implicació ha portat la policia a considerar-la «membre de les estructures jihadistes».

Tant és així que el jutge Pedraz va decretar dijous el seu ingrés a la presó «per la naturalesa dels fets i el risc que eludís l'acció de la Justícia».

De fet, la imminència del seu viatge a Síria i que hagués aplaudit la recent decapitació d'un professor francès per mostrar les caricatures de Mahoma als seus alumnes va portar a la policia a detenir-la sense esperar més.

Cristina B. G. està acusada d'«integració en organització terrorista, finançament, desplaçament a zona de conflicte i apologia de el terrorisme» i se li ha intervingut abundant material electrònic i documentació.



El poble de Cullera, en xoc

La detenció de la jove ha causat una profunda commoció a Cullera, on era molt coneguda. La jove va estudiar en el col·legi concertat de la Miraculosa i després va cursar un mòdul de cuina a l'IES Joan Llopis Mari, tots dos de Cullera.

A més, pertanyia a la Falla Raval de Sant Agustí des de fa prop d'una dècada. Encara que va causar baixa durant un parell d'anys, s'hi havia tornat a apuntar l'any passat, en ser escollida com a fallera major d'aquesta comissió una de les seves millors amigues.