El número dos d'Al-Qaeda hauria mort tirotejat a l'Iran

El número dos d'Al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, més conegut com a Abu Mohammad Al Masri, hauria mort tirotejat el passat agost a Teheran (Iran), en una operació desenvolupada per agents israelians per encàrrec dels Estats Units, segons van informar quatre fonts dels serveis d'intel·ligència nord-americans al diari The New York Times. Al costat d'Al Masri hauria mort la seva filla Miriam, al seu torn vídua de Hamza Bin Laden, el fill de la víctima líder d'Al-Qaeda Osama Bin Laden. Haurien mort pels trets de dos agents des d'una moto. L'operació s'hauria fet el 7 d'agost, coincidint amb l'aniversari dels atacs a les ambaixades nord-americanes de Kenya i Tanzània de 1998 en què es creu que Al Masri va participar. Iran ha desmentit les morts.