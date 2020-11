El PP acusa el govern espanyol de pactar els pressupostos amb els que han «trencat Espanya a base de bombes»

La vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha acusat el govern espanyol de voler pactar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) "amb els que han trencat Espanya i destrossat el país a base de bombes". Ho ha dit durant el XIII Congrés del PP d'Osca en referència al suport d'EH Bildu als comptes estatals i després que el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hagi dit que els independentistes bascos tenen més "sentit de la responsabilitat" que el PP. "Fins a on són capaços de trair i oblidar els seus companys assassinats?", li ha respost Beltrán, ja que els populars consideren EH Bildu el "braç polític d'ETA".

Beltrán ha explicat que el PP promourà mocions als ajuntaments i als "parlaments regionals" perquè es posicionin contra l'acord del govern del PSOE i Unides Podem amb EH Bildu i ha avisat que plantaran cara "als qui per acció o omissió estiguin disposats a atacar l'estat de dret, es digui Rufián, Otegi o Sánchez". "Són temps d'obscuritat per a la democràcia", ha afirmat, i ha afegit que els comptes presentats pel govern espanyol per al 2021 són "els més cars i infames de la història".

Així mateix, ha anunciat que a banda de recollir firmes arreu de l'Estat espanyol contra la reforma de la llei d'educació, la duran també al Tribunal Constitucional (TC) i a "instàncies europees". Ho faran perquè entenen que l'Estat "ha entregat als independentistes bascos i catalans l'educació" en pactar amb ERC que es garanteixi la immersió lingüística en català als centres educatius de Catalunya. "Són línies vermelles del nostre ideari que no permetrem que se sobrepassin", ha conclòs.